現時35歲的開電視主播王凌燕(Vanessa)最近頻頻追趕夏天的尾巴,不單只在訪問余曉彤時出海同陽光玩遊戲,自己亦經常到沙灘玩水和拍照留念。與此同時,Vanessa到海灘原來還有另一個目標,日前她在個人IG上就分享了自己攬住水泡出海的「影后照」,並寫道:「Yes I’m still learning how to swim(無錯,我仲學緊游水)」,難怪最近火力全開穿上泳衣淺露性感,原來要趕在夏天結束之前學識游水!

即睇Vanessa學游水的足跡以及IG靚相:

+ 21

