泳兒感恩新歌被指「黐線」　讚炎明熹揀啱出道作：係廣東歌大突破

泳兒今日國慶（1/10）為紅館為文藝晚會獻唱，早前她推出新版《荊棘海》，把一種前世的感覺透過重新編曲呈現，令網民大叫「意想不到」，對於聽眾欣賞她感到十分高興：「我哋唔可以永遠做一啲前人做過嘅嘢，如果唔係就會永遠跟隨人哋嘅步伐。當然要做一啲冒險嘅時候，你永遠唔會知道人哋接唔接受，呢啲就係要取捨，有機會流失一啲鍾意聽我特定曲風嘅歌迷。我好開心有啲樂迷話係『黐線』，其實成個團隊都係黐線嘅，因為只有黐線嘅人先會創造新嘅嘢。」



泳兒今日國慶（1/10）為紅館為文藝晚會獻唱。（葉志明攝）

泳兒推出新版《荊棘海》，把一種前世的感覺透過重新編曲呈現，令網民大叫「意想不到」。（網上圖片）

最近《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）出新歌《真話的清高》，擔任導師的泳兒大讚選曲出色：「對於廣東歌係好大突破，因為佢唔係屬於大家時常聽到嘅曲風，可能係因為外國人作曲，聽起嚟係有外國嘅風味。我覺得以佢嘅年齡可以駕馭到呢種曲風真係好難得，聲音都好有辨識度，係一個好開始。其實K歌對佢嚟講係好容易處理，但係第一首歌就已經咁特別，我覺得定位已經非常清晰，好戥佢開心。」

Gigi不介意大家談論她的外貌：「大家開心就可以。」（陳順禎攝）

問到何時擁有屬於自己的紅館個唱，泳兒指自己也十分期待：「呢個係一個我好想完成嘅夢想，呢個地方我嚟過好多次，但係都係嚟睇，或者參與別人嘅演出，希望可以盡快開到，集合依家嘅暗黑曲風同以前其他類型嘅歌。噚日係我經理人生日，佢噚晚許咗個願望，原來都係關於呢一方面嘅嘢，希望我可以達成佢嘅生日願望。」