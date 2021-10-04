56歲尹天照近況曝光發福但依然有型　曾被王秀琳指控非禮最轟動

曾經有「亞視一哥」之稱，現年56歲的尹天照當年憑住亞視代表作《我和殭屍有個約會》中飾物的況天祐一角而成功入屋，該系列劇集更成為了亞視劇經典中的經典。尹天照於2011年正式離巢亞視之後，便轉戰內地市場，近年主力在內地發展演藝事業。日前就有內地網民在東莞一個商演中見到尹天照，並拍片放上抖音同大家分享。片中尹天照正在獻唱陳年劇集主題曲，還邊唱邊派發「閃卡」，把自己的照片派給現場觀眾。他的狀態亦相當不錯，除了有些發福，面圓圓有雙下巴之外，樣貌和身材基本上與昔日分別不大。網民都紛紛留言表示：「依然有型呀」、「回憶都返來了」、「的確是發福了」、「我最愛的演員之一」。

萬綺雯飾演驅魔龍族馬家第四十代傳人馬小玲，而尹天照則飾演將臣後的第二代殭屍況國華／天佑。（劇照）

尹天照曾捲入涉嫌非禮醜聞，在2004年王秀琳（Mango）曾聲稱在參與過亞視《我和殭屍有個約會III永恆國度》拍攝時，慘遭對手尹天照非禮，指對方於駕車送佢回家途中，對她強吻、拖手，甚至想伸手入其衫內，一度令他形象盡毀。當時尹天照表示樂意與Mango當面對質，而她最終選擇報警處理。同年12月，尹天照獲通知不予起訴，事件告一段落。直到2010年，尹天照老婆Teresa不幸患上血癌，為了照顧老婆，尹天照離開了亞視，直到Teresa經歷過骨髓移植後，尹天照才回歸幕前，多在中國內地登台演出，又接拍廣告、電視劇和電影。

Mango曾指控尹天照非禮她。(ig圖片)

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