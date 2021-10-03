SKYLE 連續2個月打歌舞台動用了52套衣服　套套都騷長腿勁吸引

SKYLE 自從8月4日發表出道曲《FLY UP HIGH》之後，9月尾又開始後續曲《DADADA》的宣傳活動。

SKYLE 週五完成了KBS 音樂節目《Music Bank》《DADADA》的公開舞台後，亦宣佈差不多連續兩個月的打過活動正式收爐，此宣傳期為了最好姿態示人，公司特登花費數十萬打造了52套舞台衣服，SKYLE隊長CHAEHYEON說每套衣服是由造型師根據每人嘅身形專程度身訂做的，故此各成員都非常喜歡每套衣服，尤其是是全黑著boot那一套，那雙Boot的金色飾物是造型師逐件親手縫製後加工上去的，四雙Boot的加工便用了4天時間！而有小韓素希之稱的ERIN，更笑稱最後的那幾套打歌服團大家身型愈來愈瘦，所一改再改，粉紅色系列那套更改了三次之多，這套亦是她本人最喜歡的一套！

Ginny最鐘意這套！

隊長CHAEHYEON 最鐘意這套的長boots。

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