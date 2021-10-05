胡鴻鈞外貌再進化撞樣男神李棟旭？　「正喎，我有睇《鬼怪》！」

胡鴻鈞（Hubert）周二（5日）以表演嘉賓身份出席《善心滿載仁愛堂》記者會，談起下月將假Star Hall舉行一連兩場《胡鴻鈞 2021 The Day After 演唱會》適逢今日優先發售：「我十點嘗試登入網站竟然出現系統繁忙，我就暗喜咗一下，通常呢啲情況係好多人同時登入，我都Keep住祈禱希望買得好。」Hubert指今次演唱會別具意義：「首先我入行差唔多10年，其次社會上呢兩年都遇到大大小小嘅難關，好似一個里程碑咁，我都希望可以投放9年嚟嘅一啲故事、經歷、感受，做一個小總結。」Hubert續指紅館是每一個歌手的夢想：「但我唔貪心住，專心做好今次先！」

胡鴻鈞出道9年首度開演唱會 親自構思主題：自己10年來嘅里程碑

Hubert指為演唱會準備了驚喜，讓觀眾可以更貼近舞台，但現階段需要先賣關子。（葉志明攝）

開得演唱會一定會用最佳狀態示人，Hubert亦承認很注重自己的外貌：「我由出世到而家都好注重個樣，我靠樣搵食㗎嘛、偶像派！」至於不時就惹來整容疑雲，Hubert表示已經習以為常：「呢個話題大家都討論咗好耐，其實我覺得有討論係好事，不論係外表、歌藝定工作。」談起近日外貌被指似韓國演員李棟旭，他笑言自己未有耳聞：「真咩？李棟旭正喎，我有睇《鬼怪》啊！」

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真係咁似李棟旭？即睇胡鴻鈞是日活動相片：

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另外，Hubert與蔡思貝（Sisley）之間的戀愛說甚囂塵上，近日有報道指Sisley「借用」Hubert家姐的跑車代步近1年時間之久，問及二人是否穩定交往中，Hubert就顧左右而言他指：「我好耐之前都有借車畀思貝揸，嗰陣佢拍劇但冇車，始終有車先方便代步，反正我家姐喺外國，架車喺香港長期冇人揸就借咗畀佢，唔知點解出現咗好多新聞，我叫佢買車就我揸返，咁先公平。（關係親密先會借車？）我哋一直都好朋友嚟嘅，我喺行內都好多好朋友。」