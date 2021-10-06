張慧儀17歲養子患先天性心臟病　奇蹟康復母子行善：要感恩

張慧儀早前出任「兒童心臟基金會籌款事務委員會聯席主席」，為呼喚大眾對病童的關注，將舉辦慈善運動日，更於10月16日起以「先天性心臟病童(「心童」)生命之旅」為主題的相展打響頭炮，透過多個故事主角的人像攝影，由「懷孕」到「長大成人」，呈現心童的成長經歷、心路歷程、內心矛盾。

張慧儀早前出任「兒童心臟基金會籌款事務委員會聯席主席」，罕有攜同養子Hanson拍攝宣傳照。

相片將透過互動相片展覽，與公眾分享心童故事以了解其人生旅途，當中即展出張慧儀與愛兒Hanson的相片，見二人母子情深非常溫馨：「其實亞囝都有少少怕醜嘅，所以叫佢入行拍嘢就唔好搞喇，但係呢次係慈善活動，我咪諗吓計仔氹佢亮相囉！其實可以母子檔做善事真係好特別，平時都冇咩機會咁影相，今次由著名攝影師Martin Lui操刀，咁咪順便慳翻啲攝影費影靚樣囉！」

張慧儀笑言與囝囝齊齊做義工，可增母子感情。

慧儀姐榮升基金會主席，笑言與囝囝齊齊做義工，可增母子感情：「其實囝囝手術後，係奇蹟康復得好，所以我都想佢知道要感恩，為社會付出，有機會都想一齊做義工，其實呢啲係『身教』。」受疫情影響，張慧儀坦言工作受影響，要深思熟慮才可接工作：「之前有人邀請我返內地拍劇，但來回隔離成個月，真係要諗掂亞囝邊個照顧呢？點知佢同我講『媽咪你放心去啦，我大個喇！』，我當吓都呆一呆，望真啲佢真係成熟咗，依家先放膽接工作。」

日日媽媽聲｜張慧儀因一句「媽媽」收養兒子：因為佢睇到自己價值

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