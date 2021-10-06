【權力遊戲前傳】前導預告曝光　內戰「血龍狂舞」成全劇焦點

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）於2019年經已圓滿落幕，雖然爛尾結局惹怒一眾劇迷，但HBO早前表示會打造另外三部衍生劇，希望延續《權力遊戲》的熱潮。昨日HBO發佈了前傳《House of the Dragon》的前導預告，帶劇迷回到200年前，見證龍族Targaryen家族的興衰。

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《House of the Dragon》改編自原著作者George R.R. Martin的《Fire & Blood》，而主要角色Princess Rhaenyra Targaryen就會由Emma D’Arcy飾演。Rhaenyra公主是國王Viserys Targaryen的長女，亦是繼承人，因自細騎著母龍Syrax，而被子民認定為首位統治Westeros的女王。而在Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）中飾演菲臘親王的Matt Smith就會飾演Viserys的弟弟Prince Daemon Targaryen，同時是Rhaenyra的叔叔及丈夫。Daemon是一位出色的戰士，並會在內鬥戰爭「Dance of the Dragons」中擔任指揮的重要角色。

憑電影《挑戰者1號》而為人熟悉的Olivia Cooke，就會飾演屬於Hightower家族兼Viserys的第二任妻子。她充滿野心，並支持長子Aegon II Targaryen跟Rhaenyra爭奪王位。另外，在預告中未看到龍的蹤影，但去年底HBO發布了兩張最新概念圖，讓劇迷引頸以待。