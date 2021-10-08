余曉彤重提火燒學校心痛落淚　陳嘉桓不諳水性試玩滑浪勁手震

梁諾妍（Inez）、余曉彤（Hidy）主持的香港開電視新節目《碧波遊浪記》，於逢星期六晚上10時播映，節目以二人挑戰海上自駕遊為題，勇闖香港水域尋找本地海洋秘境，10月9日播出的最新一集更邀請了陳嘉桓（Rose）擔任嘉賓，齊齊感受水上遊的樂趣，期間不諳水性的Rose更膽粗粗試玩電動滑浪板的滋味，盡顯大無畏的精神。

陳嘉桓最近作客香港開電視節目《碧波遊浪記》，更膽粗粗試玩電動滑浪板。

曾擔任海岸清潔大使的Rose，雖然不諳水性，但無損她玩水上運動的興趣，只要着上救生衣，她便勇於落海，今次在節目中，Rose更一嚐玩電動滑浪板的滋味，不過要在海中爬上滑浪板都絕非易事，Rose經歷多次失敗後，幾經辛苦才成功爬上滑浪板，事後Rose表示：「好攰，但好好玩，當有浪嘅時候，感覺好正，好似坐快艇咁，不過而家玩完，我隻手有啲震。」

此外，Hidy分享了創辦兩年的潛水學校被大火吞噬的感覺，重提舊事時，她仍忍不住在鏡頭前傷心灑淚。原來在去年九月，她的潛水學校遭雷電擊中，發生一場大火，短短十五分鐘，將她的心血燒得一乾二淨，她流淚表示：「好似發夢咁，傷心咗三日，嗰三日乜都唔想搞，淨係喊，到之後去清理現場，當時嘅味道同畫面，我到而家都唔會忘記，好傷心。直至有個朋友同我講，雖然潛水學校燒咗，但我所有嘅Skill（技術）、經驗，仍然留喺自己度，冇人可以取代到，嗰刻我先諗通咗。」