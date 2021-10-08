江若琳「發明星夢」定真係明星？　一文睇盡16年演藝簡史搵答案

江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇於2014年爆出合約糾紛，事件至今纏繞7年，案件連日在金鐘高等法院審訊。前日（6/10），寰宇主席及董事林小明出庭作供時，便指江若琳「大使」，曾花費8萬元買一條裙去登台卻只着一次，更直言：「佢鍾意發明星夢、歌星夢。」

到底江若琳是一個發明星夢的人，還是名副其實的明星？睇完江若琳的演藝經歷，或者會有答案。

江若琳最近多次到金鐘高等法院出席合約官司審訊，右為江若琳丈夫蕭展唯。（葉兆康攝）

2005年，18歲的江若琳陪朋友參加寰宇電視劇《伙頭智多星》選角招募，落選當日於洗手間遇到寰宇老闆娘林太（趙雪英）賞識而簽約成為旗下藝人，隨即獲安排拍攝電影《17歲的夏天》，以及兩套劇集《伙頭智多星》、《阿有正傳》。

江若琳入行初期灌錄專輯時的情況。（VCG）

江若琳於2007年「升呢」做女主角，在電影《愛．鬥大》中飾演「阿Ling」，與文詠珊（Janice Man）擔大旗，最終票房有500多萬港元，成績不過不失。其後，她亦主演了《六數后座2家屬謝禮》（2008）、《同門》（2008）、《高舉．愛》（2011）等多套電影，其中她憑《高舉．愛》角色前舉重運動員「李麗」，於「第32屆香港電影金像獎」競逐「最佳女主角」並殺入最後五強，雖然最終敗給《春嬌與志明》楊千嬅，但演技實力已經備受肯定。

點擊下圖觀看金像獎當日江若琳有幾明艷照人：

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江若琳在音樂方面亦頗有成績，2007年推出首張EP《Innocent》的她，翌年便舉行迷你音樂會《Shining Live》答謝樂迷支持。2009年，江若琳推出第三張EP《Show You》，其中《Show You》一曲更成為三台（香港電台、新城電台和無綫電視）冠軍曲。另外，江若琳亦兩度舉行大型演唱會，先是2010年的《Show You My First Show》，後是2017年的出道十周年演唱會《我只不過是江若琳演唱會》。

雖然江若琳近年事業稍為停滯，但無可否認是她在香港演藝圈確實有一定位置。