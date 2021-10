江若琳「發明星夢」定真係明星？　一文睇盡16年演藝簡史搵答案

江若琳(原名江玲)與前經理人公司寰宇於2014年爆出合約糾紛,事件至今纏繞7年,案件連日在金鐘高等法院審訊。前日(6/10),寰宇主席及董事林小明出庭作供時,便指江若琳「大使」,曾花費8萬元買一條裙去登台卻只着一次,更直言:「佢鍾意發明星夢、歌星夢。」

到底江若琳是一個發明星夢的人,還是名副其實的明星?睇完江若琳的演藝經歷,或者會有答案。

江若琳最近多次到金鐘高等法院出席合約官司審訊,右為江若琳丈夫蕭展唯。(葉兆康攝)

2005年,18歲的江若琳陪朋友參加寰宇電視劇《伙頭智多星》選角招募,落選當日於洗手間遇到寰宇老闆娘林太(趙雪英)賞識而簽約成為旗下藝人,隨即獲安排拍攝電影《17歲的夏天》,以及兩套劇集《伙頭智多星》、《阿有正傳》。

江若琳入行初期灌錄專輯時的情況。(VCG)

江若琳於2007年「升呢」做女主角,在電影《愛.鬥大》中飾演「阿Ling」,與文詠珊(Janice Man)擔大旗,最終票房有500多萬港元,成績不過不失。其後,她亦主演了《六數后座2家屬謝禮》(2008)、《同門》(2008)、《高舉.愛》(2011)等多套電影,其中她憑《高舉.愛》角色前舉重運動員「李麗」,於「第32屆香港電影金像獎」競逐「最佳女主角」並殺入最後五強,雖然最終敗給《春嬌與志明》楊千嬅,但演技實力已經備受肯定。

點擊下圖觀看金像獎當日江若琳有幾明艷照人:

+ 10

江若琳在音樂方面亦頗有成績,2007年推出首張EP《Innocent》的她,翌年便舉行迷你音樂會《Shining Live》答謝樂迷支持。2009年,江若琳推出第三張EP《Show You》,其中《Show You》一曲更成為三台(香港電台、新城電台和無綫電視)冠軍曲。另外,江若琳亦兩度舉行大型演唱會,先是2010年的《Show You My First Show》,後是2017年的出道十周年演唱會《我只不過是江若琳演唱會》。

雖然江若琳近年事業稍為停滯,但無可否認是她在香港演藝圈確實有一定位置。