戴夢夢敢愛敢恨　剖白與太極Ricky關係：變咗哥哥一樣嘅屋企人

黃婉曼（Icy）昨晚（7/10）邀請了閨密戴夢夢擔任Facebook直播嘉賓，二人邊飲白酒邊吹水，Icy更乘機探討夢夢的「爆烈人生」。性格坦率的夢夢一直被喻為「烈女」，她說：「唔能夠要全部人都鍾意自己，一百個人，有十個人明白你已好開心，最緊要身邊朋友同屋企人明白。」

夢夢的愛情觀也敢愛敢恨，她說：「唔需要主動出擊，順其自然，愛情係冇ormat，緣份到來咪接受囉。」今年8月太極在紅館開騷，鼓手朱翰博（Ricky）公開感謝夢夢，他還形容彼此關係如過山車「時上時落」，夢夢大方談及二人關係：「我哋分開咗年幾，大家再見亦是朋友，我哋目標同方向都唔同，再一齊落去大家都唔開心，不如轉一個形式相處，唔再係情侶，變咗哥哥一樣嘅屋企人，親人嘅關係仲好啲，唔會有壓力。」

戴夢夢最近擔任黃婉曼Facebook直播嘉賓。

Icy知道夢夢喜歡小朋友，即追問她會否閃婚？她答：「唔知呀，有啲嘢冇話一定，又冇話唔一定，Right time遇到Right person。」夢夢一切隨緣，但生育計劃卻非常傳統，她不接受只生B不結婚，並期待與喜歡的對象組織家庭。夢夢希望未來會遇到細水長流的愛情：「而家人大咗，覺得平淡簡單健康就最幸福。」

夢夢在節目尾聲，還提到今年初離世的契爺林建名，她感謝林生多年來提攜令她轉營做管理層，開拓藝人管理業務：「我16歲時曾俾林生稱讚過，我其後約滿環球，膽粗粗查電話打去林生公司，希望同佢一齊搞管理藝人工作，點知林生呢位伯樂畀咗我一個學習機會。」夢夢在事業上勇於挑戰，最近又協助醫生朋友一齊搞醫美生意，她嘗試做過不同美肌療程，做公司「生招牌」。

此外，二人邊開Live邊吃麻辣鍋，Icy食到標汗要解鈕降溫，身邊夢夢更細心為她抹汗。