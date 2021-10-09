《拳王》成台慶劇11月22日首播　張振朗爆肌演泰拳手有望衝擊視帝

11月是TVB台慶月，每年的台慶劇一定是最受觸目的重頭劇。繼《星空下的仁醫》（前名《兒科醫生》）及《換命真相》（原名《逆襲人生》）之外，第二輪台慶劇亦出爐，將會是胡鴻鈞及何依婷擔演的《十月初五的月光》，以及黎耀祥、張振朗及姚子羚主演的《拳王》。

《拳王》以泰拳作主題，張振朗於劇中飾演泰拳拳手「海正藍」。（劇照）

《拳王》被安排於11月22日起，晚上9時30分播出，此劇於去年12月舉行開鏡儀式，新劇以泰拳作主題，故事由譚俊彥所客串的角色講起，他飾演當紥拳手，黎耀祥為教練。一次拳賽中，因黎耀祥指導上的失誤，令譚俊彥受到重傷。其後，在一次打人事件中，譚俊彥因傷勢無力還手，被打致身亡。張振朗飾演譚俊彥弟弟，當他知道哥哥的死與黎耀祥有關，與他起爭執，張振朗因爭執的事而坐監。十年過後，黎耀祥成為擁有多間健身連鎖店的拳壇傳奇人物，剛出獄的張振朗則是甚麼也撈的雜工。為了幫哥哥討回公道，張振朗決意由不識泰拳的新仔，發奮在拳壇爭一席位，挑戰拳壇巨人。

子羚拍攝時候見到每一個男演員都將肌肉練到好勁，表示每次拍親都唔知望邊好。（陳順禎攝）

張振朗與賴慰玲在《反黑路人甲》合演情侶檔，大受觀眾歡迎，不過在《拳王》中，這對組合將要拆檔，賴慰玲會與黎耀祥及姚子羚有段複雜的感情瓜葛，張振朗則與蔡潔組成新情侶檔。張振朗於劇中飾演泰拳拳手「海正藍」，曾在接受《香港01》訪問時指此劇是入行以來最辛苦的一部：「因為為咗個角色付出咗好多，無論身形上同個心理上都遇到個大挑戰，到完嗰日除咗係一個解脫亦都係好唔捨得，同埋好多好難既場口，咁啱嗰日拍咗個係空中滑翔傘要演戲嘅場口，都係自己飛。」最後在百感交集之下落淚。他也表示：「因為個劇本寫得好好，唔想浪費。」

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