陳百祥爆曾志偉為TVB放棄家庭　做不停：佢成個屋企都係喺外國

現年70歲的陳百祥（叻哥）日前出席慈善節目《善心滿載仁愛堂》記招接受媒體訪問時就談起目前擔任無綫總經理（節目內容營運）的老友曾志偉，他稱二人如常見面約食飯，並透露曾志偉為TVB放棄家庭：「佢知道我唔係一個工作嘅人，而佢係一個非常鍾意工作嘅人，正正式式係各盡所能，各取所需，佢係搵到自己鍾意嘅嘢，我又搵緊自己鍾意嘅嘢。佢最好一日有36小時，佢鍾意開會，鍾意做嘢同創新，佢其實真係有半放棄家庭為工作，你睇到㗎啦，佢成個屋企都係喺外國，佢自己單身走嚟走去，喺呢度做又喺國內做，佢真係唔停嘅人嚟。」而叻哥就稱自己反而是想停的人，更稱：「我同佢啱啱相反。」

叻哥稱自己不喜歡工作。（梁碧玲攝）

叻哥身旁兩位已是高層！（梁碧玲攝）

現年68歲的曾志偉的第二任妻子朱錫珍去年因癌症於養和醫院安詳辭世，他有兩子兩女，包括曾寶儀、曾詠儀、曾國祥和曾國猷。曾寶儀和曾詠儀是曾志偉和第一任妻子王美華所生，二人從小由香港搬到台北定居，並留在台灣發展。曾寶儀近年除了主持和拍戲外，也在台灣開起了電影公司並擔任製片，在2019年也出版了《50堂療癒人心的說話練習》，躋身作家之列。而曾詠儀婚後亦和丈夫定居國外生活。

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至於曾國祥亦相當有才華，由他執導的《少年的你》入圍角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片獎，成為最後五強，為香港電影28年以來創下佳績。他目前身處海外拍攝Netflix劇集，據他的老婆王敏奕透露二人要分隔9個月。而曾國猷事業發展平平，今年2月他更與妻子張可蕙離婚，張可蕙曾指責曾國猷經常外出，不照顧妻女，對夫家諸多抱怨，表示︰「如果唔係因為佢老竇，我都唔知做乜嘢會嫁畀條死肥柴受苦。如果佢唔係姓曾有大屋住有工人用我早就走咗。」