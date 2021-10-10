AppleTV+《全面入侵》有Sam Neill坐鎮　外星來襲全球陷末世危機

「真的有外星人嗎？」這個引發世人迷思的問題，在Apple TV+最新原創劇《全面入侵》（Invasion）得到正面回答。當外星生物毫無預警降臨地球，人類的宇宙觀終於被刷新定義，世上每個人都在末日危機之中掙扎求存。行將退休的郊區警長（《侏羅紀公園》Sam Neill飾）、望鄉情切的駐阿富汗美軍（Shamier Anderson 飾）、為子女犧牲一切的第一代敘利亞新移民（Golshifteh Farahani 飾）、時常被霸凌的英國小孩（Billy Barratt 飾），以及與太空人發展地下情的日本裔女性航天技術員（Shioli Kutsuna 飾），處於世上不同地方的每個人物，有著迴異的背景、崗位與任務，有著各自的枷鎖、包袱和牽絆，大家又如何「聆聽」來自未知命運的呼喚？

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劇集由《火星救援》（The Martian）、《變種特攻》（X-Men）系列得獎監製 Simon Kinberg及《納粹獵人》（Hunters）David Weil 主創及編劇，不止有著科幻片迷喜愛的世界末日、外星人等劇情元素，同時也是一個從人性角度出發的故事，由幾位主角的遭遇隔空拼湊出末日亂象的起因與背後真相。《全面入侵》共十集，首三集將於10月22日上架，其餘集數將逢星期五推出。