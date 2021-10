家有訪嚇｜暗藏秘密終須一死？　仿效《奪命狂呼》眼高手低成敗筆

Netflix出名多電影劇集睇,星期三又打風,如果當日不用上班留在家中,煲完《魷魚遊戲》(Squid Game)唔知睇咩好,都千祈唔好睇Netflix自家出品的電影《家有訪嚇》(There's Someone Inside Your House)。為免浪費大家96分鐘的寶貴時間,記者為大家分析一下呢套戲有幾爛。



《家有訪嚇》在IMDb及爛番茄的分數只得4.8及51%。(Netflix)

砍殺電影(Slasher film)一向得觀眾歡心的原因,離不開節奏夠快,肉搏場面夠刺激,兇手殺得夠爽,男女主角夠養眼。正如《奪命狂呼》(Scream)系列及《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)都成為觀眾心目中的砍殺片經典,更帶挈了Drew Barrymore、Courteney Cox、Jennifer Love Hewitt等人爆紅。

專出爛片的Netflix繼《鮮血淋漓》(Slasher)後再推出《家有訪嚇》,電影改編自Stephanie Perkins於2017年出版的同名小說。劇情主要講述平靜的小鎮高中突然出現連環殺人案,而兇手在大爆死者的暗黑秘密後,戴上死者的面具殺人,嚇得一眾學生擔心誰是下一個受害者。

要決定是否繼續看下去,電影的開首非常重要,而《家有訪嚇》的鋪排其實尚算不錯。由靚仔Jackson回到家中發現雞蛋計時器驚現床頭,到走進衣帽間被兇手殺死,再去到另一位同學在教堂內被殘殺,節奏都拿捏得恰到好處而甚有追看性。兇手以死者面具去殺人這個設定原本別具用心,可惜殺人的方式變得公式化,愈殺愈不緊張刺激,似乎浪費了這個新鮮的設定。

其實電影的鋪排以至背景都跟《舊年暑假搞乜鬼》有點相似,但由於沒有半點懸疑情節,加上殺人的方法沉悶,去到片中間的情節極為拖泥帶水,亦甚少追殺的刺激場面,如果不是想知道兇手是誰的話,只能夠中途放棄。看得出編劇想兇手在結局中揭開真正身份來做個終極轉折,但在快速交代劇情下只是眼高手低,完結過於倉促而變成爛尾。另外,電影清一色以新演員擔起,演技生硬,對白似讀稿,令人極為「出戲」,寧願番爆《奪命狂呼》好過。