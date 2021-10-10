吳業坤自爆曾參加《亞洲星光大道》　未唱夠20秒被叮走：個時幾灰

羅力威與吳業坤（坤哥）都是參加選秀比賽節目而入行，分別是《亞洲星光大道》和《超級巨聲》，同時他們是這兩個選秀比賽突圍而出的代表者。近日二人一起錄製了音樂節目《Music Panda》大談入行前和入行後的事情。

羅力威唱《你不在》真係好經典。（YouTube）

羅力威認為就算自己當初沒有初加比賽，仍然會繼續堅持做音樂，而坤哥笑言從沒有打算擔任歌手：「原來我係天生食呢行飯，我係比賽之後先想做歌手，其實我參加《超級巨聲》之餘，我都有參加過《亞洲星光大道》，參加第二屆。我見到羅力威咁紅，咁實掂啦。第二屆我記得我喺亞視門口排隊，排隊排完入去，我好記得自己數住唱咗20秒我就畀人叮走咗。」

坤哥自爆當年參加過《亞洲星光大道》，不過唔入圍。（YouTube）

坤哥接受《香港01》訪問時候，重提這件事情，他大方表示唔怕畀人知道，坤哥說：「我真係鍾意唱歌，個陣試下唔同地方試下自己嘅實力。被叮走個時幾灰，想自己試下行到幾遠，點知一步都行唔到，個時都幾低落㗎。」

那時候坤哥記得在外圍叮走他的是周國豐，事隔多年每次見到周國豐，坤哥都會跟他開玩笑當年有份叮走他，同時感激對方沒有選自己入圍，坤哥說：「反而個下知道自己有咩唔足夠，大家見返面都會講笑。人生真係好奇妙，就算佢叮我，代表真係我唔得，我之後先有唔同人生。」雖然坤哥未必是最勵志的例子，但他笑言人生做事就是要堅持：「就算個刻失敗唔代以後唔會成功，失敗咗咪下次，有句簡單說話叫做失敗乃成功之母。」

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