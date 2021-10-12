鄭欣宜收黃偉文手寫歌詞感動落淚　巨型紗網裙體會《最難行的路》

繼《@princejoyce》、《先哭為敬》、《罰你》之後，Joyce鄭欣宜年度第四首派台作《最難行的路》，她認為每個人的人生路各有不同，即使再難行，也不要太聚焦難行的部份，而今次Joyce拍攝MV，便親身體會到何謂「最難行的路」，因為形象指導為她安排了一條重量十足、令Joyce寸步難行的巨型藍色紗網裙。

繼《@princejoyce》、《先哭為敬》、《罰你》之後，Joyce鄭欣宜年度第四首派台作《最難行的路》。

今次MV中，Joyce會以三個不同造型出現，形象指導更在韓國空運了一條巨型紗網裙來港，配合現場的歐洲式建築，還有Joyce臉上的閃石妝，充分展現了她高貴而夢幻的一面。「其實條裙今朝先到香港，因為好重、好大條，要五個工作人員合力先可以搬得起，好在拍嘅時候樣樣都好順利。」由於巨型藍色紗網裙「重量十足」，期間導演要求Joyce「試吓行前兩步」，但最終失敗，完全體驗到何謂「最難行的路」。「雖然我唔特別覺得自己條路難行，我反而好相信每一個階段、每一段路都有佢嘅原因，先可以帶到我嚟到今日嘅呢一個地方。」

今次MV中，Joyce鄭欣宜會以三個不同造型出現，形象指導更在韓國空運了一條巨型紗網裙來港，配合現場的歐洲式建築，還有Joyce臉上的閃石妝，充分展現了她高貴而夢幻的一面

除了造型上的驚喜，收到Wyman所填的《最難行的路》歌詞時，同樣給Joyce既驚喜又感動。「之前睇過Wyman一個社交網站嘅post，係佢以前幫其他歌手寫過嘅歌詞，嗰時電腦未普及，每一份歌詞都係用人手寫，當時我同過佢講『我又要』，但無奈我第一次同Wyman合作係2015年嘅《你瘦夠了嗎？》，一切已經電腦化，但今次我收到呢一份《最難行的路》歌詞嘅時候，係我一擘大眼、一打開個電話，就見到佢嘅手寫稿歌詞，我真係好感動，Wyman都有透露佢寫呢份詞嘅時候，自己忍唔住喊，好多謝佢！」