颱風「圓規」吹襲香港,不少人都避免外出以策安全,最近愈操愈Fit的陳靜(Dada)今日(12/10)亦好乖女留在家中做普拉提,而更在IG分享運動後的自拍靚相,並在帖文中寫道:「The stronger you are, the better you feel.(你愈勁,你愈爽)用汗水同健康食物迎接圓規的一天。1 hour Pilates today(今日做咗一個鐘普拉提)」。相中的她一邊對住鏡頭甜笑,一邊以運動Bra top大騷腹肌,馬甲線超明顯,真係令女生羨慕、男生愛慕。值得留意的是,Dada的運動褲褲頭被汗水沾濕,相信她真的好畀心機做運動。

點擊下圖觀看上述運動後自拍,以及其他Dada精選靚相: