鄧英敏第3期藝訓班入行與周潤發同班：以前part time讀要畀學費㗎

有「屯門王子」之稱的鄧英敏，1973年參加TVB第3期訓練班入行，主力做主持工作，近年轉戰YOUTUBE頻道。早前他接受陳圖安主持的電台節目《安哥同學會》訪問，回憶當年入行經過，以及「發達東泉敏鵬鏗」七君子由來。

鄧英敏近年專注YOUTUBE頻道節目拍攝。（截圖）

金牌司儀鄧英敏笑稱「English Tang」花名由來：「係陳欣健及師傅杜平改，當年師傅好鍾意同人改花名，英敏話個音似英文，話叫English Tang易記，仲有個叫Chinese Hong鍾文康（歌手）。」鄧英敏稱自己未有想過要大紅大紫：「當時無特別一個目標要自己好紅，讀緊中學時有幸接觸一啲戲劇比賽，大家都係玩下唔專業。剛好TVB招考第3期藝訓班，見到第一期第二期前輩演出，屋企最大係我，後面仲有7個兄弟姊妹，我覺得又唔一定要讀書，咁不如試下考訓練班啦！」

鄧英敏1973年參加TVB第3期訓練班入行。（截圖）

鄧英敏又憶述當年訓練班是兼讀而且要交學費，又透露七君子由來：「當時2800幾人初試，但招收大約40個同學，好彩我過到三關，幾開心呀，每日喺屋企等信，等TVB通知，我哋以前係part time讀，唔似而家係full time，仲有幾千蚊車馬費，我哋嗰陣要畀學費㗎，所以當係興趣班咁讀。1973年第3期訓練班，我地啲同學你都識晒啦「發達東泉敏鵬鏗」呀嗎，即係周潤發、吳孟達、林嶺東、伍潤泉、盧海鵬、蕭鍵鏗，仲有羅冠蘭等等。「發達東泉敏鵬鏗」因為TVB有段時間，女同學咁上下時間就嫁人，淨返喺台前幕後娛樂圈工作，就得返我地七個叫七君子。吳孟達嗰陣同我係旅遊孖寶，伍潤泉依家仲係好靚仔，蕭鍵鏗依家仲做緊好多訓練工作。」