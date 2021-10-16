VIU節目巡禮｜全台藝人曬冷MIRROR全員到齊　5套重頭原創劇搶先睇

VIU節目2022年巡禮於10月16日晚播出，MIRROR全員到齊。

VIU節目2022年巡禮於10月16日晚播出，節目中公布來年5大劇集，除了早前已舉行開鏡儀式的《i.SWIM》，早前曝光由姜濤IAN陳卓賢首度合作拍攝的籃球劇《季前賽》，更有皇牌節目《全民造星IV》﹗去年推5套重頭劇ViuTV自開台推出多套人氣話題原創劇集，包括愛情奇幻劇《二月廿九》，溫情小品《暖男爸爸》，青春勵志劇《男排女將》及香港版《大叔的愛》等，獲得廣大觀眾口碑及讚賞。2022年VuTV繼績大贈創新，製作引人入勝的本地原創劇，並強勢推出5套重頭劇。

Viu節目巡禮｜姜濤Ian首合作拍劇 拍港版《男兒當入樽》？

《i.SWIM》參演演員 - 吳啟洋、邱士縉、魏浚笙、呂爵安、王智德、黃奕晨、歐鎮灝及葉振弘。

《i.SWIM》講述兩位青年泳手，展開一段亦師，亦敵，亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，劇中一眾年青演員呂爵安，魏浚笙，王智德，黃奕晨，歐鎮（George）及葉振弘（Marco）率先為台下觀眾介紹劇集；運動勵志喜劇《季前賽》是個關於街頭籃球為故事，劇中主演姜清，陳卓賢，193，梁業亦有到場簡介新劇;《冥冥之中》以死神公司為背景，題材突破新穎，劇中演員陳嘉情，駱振偉，吳啓洋及王頌茵亦有到場親身介紹劇集;《 IT狗》以一群IT界另類精英為主幹，講述他們的奮門血淚史，劇中演員楊樂文，陳瑞輝及余逸思現身簡介劇集;《反起跑線聯盟》講述一對堅拒成為怪報大家長的父母，劇中演員強尼，練美娟，梁業及李析頭亦親臨現場簡述故事。

運動勵志喜劇《季前賽》是個關於街頭籃球為故事，劇中主演姜濤、陳卓賢、193、梁業簡介新劇。

《全民造星IV》即將於11月1日隆重首播，一眾女參賽者演釋全新Remix版本的《前傳），為是日活動展開序幕。男子組合P1X3L伙拍七仙羽師傳首次公開演釋《 OMG》，以唱跳及Rap吸引住觀眾的眼球：而陳萱璇（Kira）及張右雨（Gloria）均以亮眼個人表演震值台下觀眾：而人氣男團MIRROR及ERROR亦分別會上現身演繹團歌《 BOSS》及《我們不Chok》，將現場氣氛推至頂峰。

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