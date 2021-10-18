晚吹｜詹朗林宣布離開ViuTV成自由身藝人：希望唔好咁快唔記得我

2012年入行的藝人詹朗林（JJ），初入行都是以主持身份居多，後來在ViuTV亦做過不少主持及劇集的工作，說到令人廣為認識一定是主持ViuTV的靈異節目《晚吹-總有一瓣喺左近》。但是前天JJ突然在個人社交網站宣布變成自由身，不再是ViuTV旗下的藝人，他寫道：「之前一路講，既然上天已有計劃，咁我唯有相信祢嘅安排。所有事情看似巧合，原來已經配合好晒今年應該是我最後一年以Viu合約藝人身份出席節目巡禮了。11月開始會改以自由人身份繼續合作。」

JJ同阿妹主持ViuTV的靈異節目《晚吹-總有一瓣喺左近》（影片截圖）

JJ接受香港01訪問時大方談到離開ViuTV的感受，他說：「同ViuTV都係非常愉快地改變合作關係，因為疫情其實令到我本身做嘅節目減少咗好多，加上公司未來方針都會有好大變動，資源分配亦都會有所唔同，你見我哋有咁多新搞作就知啦，所以權衡之下不如改變一下合作模式。」

JJ宣布離開ViuTV。（IG：jjjim）

JJ本身身兼多職，除了任職金融理財總監之外，近年更加發展靈性治療，希望幫助別人。而他有份主持的靈異節目《總有一瓣喺左近》儲落不少粉絲，因此離開ViuTV，很多粉絲感到不捨，JJ笑言：「我都會繼續主持總有一瓣喺左近呢一個節目，第一我本身真係好鍾意靈性同靈異嘅嘢，同埋公司都覺得其實我都真係幾適合做呢一類型嘅節目，而家搵緊一啲新嘅元素擺入去，希望遲啲會畀觀眾見到。」

另外宣布自由身之後，JJ表示意想不到有人找他洽談一些演藝上的工作，坦言自己是一個幸運的人：「我呢兩日公佈咗會轉做自由身，有一啲經理人朋友主動問我有冇興趣傾下其他合作，所以娛樂事業我一定唔會放棄，希望將來可以喺其他平台甚至大銀幕畀各位睇到我嘅作品，而家十劃都未有一撇，希望大家唔好咁快唔記得我。」

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