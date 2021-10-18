吳偉豪嫌自己學歷低　自爆重返校園生活：始終我都係中學畢業

吳偉豪（Ricco）今天（18日）出席他有份演出的新劇《有種好男人》造型活動，現年23歲的他在劇中要飾演一名17歲學生，更要成為李佳芯（Ali）的兒子，戲份亦相當重，在接受《香港01》訪問時候表示是有一點壓力：「監製同製作部都好有期望我做到17歲呢個角色，我實際年齡23歲，我樣又比較老少少，所以我都花咗好多心思係造型上。」

吳偉豪希望可以做好啲今次角色。（陳順禎攝）

吳偉豪這次演Ali兒子坦言會盡力演出，但是早前傳出飾演Ali兒子是《聲夢傳奇》的黃奕斌（Hugo），吳偉豪說也曾聽說過：「呢個我收到消息我都好疑惑，但係監製同我講公司有少少調動，至於咩原因我真係唔知，我都係盡我責任做好我本分。」

吳偉豪希望自己可以真的做到像17歲。（陳順禎攝）

而吳偉豪一直都在拍攝《愛·回家之開心速遞》，這次接了《有種好男人》這劇集，分分鐘會變成第二個周嘉洛，需要離開《愛·回家之開心速遞》這個劇組，不過吳偉豪直言依然會繼續拍攝《愛·回家之開心速遞》，不會離開，他說：「我真係要睇期安排，以我所知唔會，但都要睇呢個劇嘅拍攝進度，應該就可以，都好開心同佢哋一齊拍劇。」

吳偉豪覺得自己好幸運，可以接到這劇集。（陳順禎攝）

另外吳偉豪近來不斷進修自己，早前便考了健身教練的牌照，同時他亦自爆重返校園生活，修讀了全日制的兩年課程，至於在那裡上學，他不便邊透露，吳偉豪說：「我自己學歷唔係特別高，空餘時間都想學下嘢。始終我都係中學畢業，我冇大學畢業。其實我對呢個角色都有幫助，不過返全日制我都有啲擔心功課方面或者上堂點安排，但我會就到時間。」

吳偉豪笑言有些同學是認得他，同時相處愉快。（陳順禎攝）

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