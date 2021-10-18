張智霖袁詠儀認布瑞吉做契仔　最想跟福布斯名人榜男星上契

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，甚受觀眾歡迎，而大灣區戰隊的陳小春、張智霖，更成為節目焦點，節目播出至今，其他哥哥陸續被淘汰，而他們紛紛上另一個綜藝節目《了不起的藝能》，由被叮走的哥哥回憶參賽時點滴，而當中饒舌歌手布瑞吉，就大爆張智霖有鋪收契仔癮，下文為大家說出當中的來龍去脈。

張智霖有鋪認別人做契仔癮，而計真實年齡確是可做布瑞吉父親。（影片截圖）

近日綜藝節目《了不起的藝能》，由被淘汰的哥哥布瑞吉，上節目憶述參賽時的點滴，在錄製《哥哥》時張智霖曾大讚布瑞吉，「他很聰明、很得體，很想跟他說收他做乾兒子。」滿以為張智霖只是一時戲言，原來他真的收了布瑞吉做契仔，布瑞吉表示「在節目中沒有稱呼對方乾爹，只是一直叫他智霖哥，現在就是乾爹乾媽等我回來，袁詠儀都知道多了一個乾兒子，原因是張智霖有任何比賽發生的事情，都會第一時間告訴袁詠儀，我被淘汰了，第一個短訊就是乾媽給我說捨不得你走。」布瑞吉還說當了他們的乾兒子已經賺到了。

布瑞吉認了張智霖和袁詠儀做乾爹乾媽。（影片截圖）

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其實張智霖一直有鋪收契仔癮，之前他跟袁詠儀錄製《妻子的浪漫旅行2》，靚靚表示想易烊千璽一起拍攝，在攝影棚的張智霖馬上說「認他做乾兒子」，只是易烊千璽是2021年福布斯中國名人榜第一位，張智霖要認對方做契仔，似乎是想多了。

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