安眠書店｜殺人狂組織家庭死亡數字倍增　「四人行」挑戰道德底線

等了差不多兩年，Netflix驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）第三季終於上架，短短上架5日便登上了全球點播排行榜的第二位，緊隨《魷魚遊戲》（Squid Game）。恐怖情人Joe由《花邊教主》（Gossip Girl）男星Penn Badgley飾演，雖然角色變態扭曲，但大批女劇迷卻愛上他那充滿憂鬱而書卷味的氣質。來到新一季，天生一對的變態殺人狂組織家庭後，怎會風平浪靜？劇情精彩過坐過山車，而驚人的結局亦讓人猜不透！



劇集改編自Caroline Kepnes的暢銷小說《Hidden Bodies》，第二季結局，Joe發現Love（Victoria Pedretti飾演）殺死了Delilah後打算將她殺掉，不過Love當時已懷孕，故Joe打消念頭，並答應搬到郊區展開新生活。Love誕下兒子Henry後跟Joe開展了同居生活，雖然Joe為了兒子承諾痛改前非，但轉個頭便戀上鄰居Natalie，Love知道後控制不了本性，更變本加厲大開殺戒，事情一發不可收拾。

*注意：以下有少量劇透，請自行斟酌閱讀

第三季的節奏極快，每集都有意想不到的高潮，追看性強。以首集為例，當大家以為Joe仍在適應婚姻生活時，他已經開始跟蹤兼偷底褲，而Love亦很快地將對手剷除。過往只有Joe為愛殺人，但今季的殺人戲碼急速倍增，至今Joe的殺人數字已經累計到9人，兩夫婦亦不得不抱著Henry到郊區埋屍，場面恐怖得來帶點黑色幽默。

探討扭曲婚姻背後原因

有追看《安眠書店》的觀眾當然期待Joe跟Love的對決，但今季除不斷挑戰道德底線，亦探討了恐怖而扭曲的婚姻背後原因。Joe先後出軌鄰居及上司Marienne，Love亦搞上了手下亡魂的繼子，兩人互相欺騙卻要試圖修補關係，最後更跟好友嘗試換妻的「4人運動」體驗從而尋找失去的火花。Joe知道Love跟自己一樣有著不可告人的悲慘童年，因而令兩人長大後變成扭曲的殺人怪物，而只有偉大的愛情，沒有包容的話，根本無法走下去。

兩個殺人狂組織家庭死亡數字倍增。（IG/@younetflix）

驚人結局意想不到

由於Love去到中段已經完全失控，當知道Joe欲跟Marienne開展新生活後，落藥暫時癱瘓Joe後並嘗試殺掉Marienne，但最後因為心軟而下不了手，讓她帶女兒離開社區。當Love決定殺掉Joe時，對方早有準備即時殺死Love，更忍痛砍掉腳趾營造在火災中遇難的假象。然而最後一幕，Joe竟然去到巴黎尋找Marienne的下落。有不少劇迷表示看到結局後都感到非常驚訝，更想不到Love的下場會這樣來個極大扭橋。對於這個安排，節目統籌Sera Gamble表示劇集每季的背景都在新的地方，並開展新的關係，亦很期待劇集能夠在歐洲地區發展出不同的劇情。