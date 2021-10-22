李雲迪涉嫖丨王力宏8年前「基情」呼冤文出土　網民：終於還清白

內地鋼琴家李雲迪涉嫖娼被行政拘留一事令人震驚，原因之一是過去多年外間一直猜測李雲迪的性取向，傳得最多的是李雲迪與歌手王力宏關係曖昧。不過今次事件曝光後，有網民講笑說「終於還王力宏清白」，而王力宏晚上亦被人發現上過微博「食花生」。

王力宏早已結婚。（微博照片/@王力宏）

晚上有網民翻出一段8年前王力宏的微博，當時他寫道：「我是異性戀，李雲迪也是喜歡女生，所謂宏迪到底是甚麼情況？！或許只是開玩笑，只是娛樂新聞，但我還是希望大家能分辨甚麼是真的，甚麼是胡扯！」有粉絲說終於水落石出，當年一直被抹黑，甚至扯上李雲迪才令王力宏近年走下坡。事實上，王力宏2013年與李靚蕾結婚，育有兩女一子，謠言早已不攻自破，但上年他仍要出律師信叫停止造謠。

另外王力宏工作室在李雲迪被捕後有更新，竟然是轉發「平安北京朝阳」微博一段警察翻唱王力宏的《花田錯》片段，歌詞中提到：「直接全部逮捕，你能怎樣，你們犯了錯，就應該裁決什麼都別說，正義面前別想跑。」大量網民即起哄取笑工作室抽水：「開心你就說出來吧！」、「開心你就給老闆開香檳吧！」

王力宏工作室轉發「平安北京朝陽」微博，被指有心抽水。

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