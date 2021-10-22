李雲迪涉嫖丨央視發文批「自作孽不可活」　恐要賠天價違約金

李雲迪被指涉嫌嫖娼，被北京朝陽公安行政拘留，事件震撼國際。（微博＠李雲迪）

內地著名鋼琴家李雲迪被指涉嫌嫖娼，被北京朝陽公安行政拘留，事件震撼國際。中國音樂家協會隨後發聲明，指事件已產生「極其惡劣的社會影響」，決定取消李雲迪的會員資格。央視網更發文評李雲迪嫖娼被拘是「自作孽不可活！」

「平安北京朝陽」通報指，李某迪涉嫖娼被行政拘留。（微博＠平安北京朝陽）

央視網於10月22日早上發文，評李雲迪嫖娼被拘：「顏值不是違法的擋箭牌，才藝也不是胡來的護身符。鋼琴王子李雲迪嫖娼被抓，再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活！」除去因嫖娼而被行政拘留，李雲迪還可能被演藝公司追究違約責任，嫖娼事件將使李雲迪無法再上綜藝節目面臨合同違約的責任，可能要賠付天價違約金。

央視網發文批評李雲迪嫖娼被拘「就是自作孽不可活！」（微博圖片）

李雲迪自2019年舉行最後一次全球巡迴音樂會後，全身投入娛圈工作，在《披荊斬棘的哥哥》之前， 2012年已登上《快樂大本營》，隨後又在《十二道鋒味》《星星的密室》《全員加速中》《跨界喜劇王》《夢想的聲音》中亮相，大熱的選秀節目《創造營》也邀請他擔任成團見證人。曾有網友評價他作為一個鋼琴家，參加綜藝有點太多了。據《新京報》報道﹐10月21日晚起，芒果TV《披荊斬棘的哥哥》前七期節目全部下架，加上他的品牌代言包括但不限於：勞力士、豐田汽車、卡薩帝、京東、皮阿諾定制家居等等，全都是高級品牌，是次涉嫌嫖娼令形象嚴重受損，違約金恐屬天價﹗

李雲迪是高級品牌寵兒。（微博＠李雲迪）