朱晨麗朱凱婷「鬥胸」勁吸睛　家燕姐「花瓶裝」仲搶鏡

朱晨麗盡現仙氣。（周倪瑩攝）

《無線節目巡禮2022》今（22日）在電視城舉行錄影，將近愈200位藝人盛裝出席，特別是一眾女藝人打扮得花枝招展，非常吸睛，令現場閃光燈閃個不停。

而一向在這一些重要大日子，馮盈盈過去都穿得超性感，非常吸眼球。但今日她就收起性感打扮，身穿灰色麟片裝的她以露腿為主，整體有反光立體感，讓在旁的朱晨麗笑稱似美人魚，而她本人則笑稱自己的打扮閃科幻旗袍：「啲人問我係唔係上太空。」

反而朱晨麗（Rebecca)以一襲低胸薄紗裙亮相更搶鏡。大展好身材的Rebecca再配上其白滑肌膚，盡現仙氣。而同樣以低胸裝示人的朱凱婷更吸睛，身穿粉亮色超低胸裝的她，將傲人身材展露無遺，更為了這一件禮服而進行了2星期運動、飲食上注意等訓練。

馮盈盈收起性感玩科技感。（周倪瑩攝）

還有「性感女神」高海寧，今日她以白色露肩露腿裝示人，熱愛健身的她穿起這一件禮服完美盡現S形曲線。高衩設計令她一雙白滑大長腿相當吸睛。

一眾女藝人雖然以性感裝示人，但焦點似乎被薛家燕（家燕姐）搶了不少。事關家燕姐今日的「花瓶裝」超奪目，粉紅色配上碎花圖案猶如一樽花瓶,連她自己都表示：「我最鍾意花大方得體，給人感覺青春常駐，好似花樣年華咁。」看來家燕姐這一次「花瓶裝」絕不輸「登基裝」。

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