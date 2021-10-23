節目巡禮｜劉穎鏇孭三劇與唐詩穎睇齊　馬國明得兩部輸畀陳山聰

:劉穎鏇三套劇有兩套都做打女，殺出新血路。（葉志明攝）

無綫昨日（22日）舉行節目巡禮，有逾200位藝人出席，劉穎鏇憑《超能使者》及、《隱形戰隊》、《青春不要臉》佔三套劇集介紹，與唐詩詠《超能使者》及、《隱形戰隊》及《白色強人2》打和，成為女藝人之最。男藝人就爆冷由陳山聰排第一，佔三套劇集介紹。

劉穎鏇身型超完美，是昨日節目巡禮的焦點。

劉穎鏇在節目巡禮中表現最亮眼，分別在《超能使者》及《隱形戰隊》中做打女。《超能使者》多個演員包括陳展鵬、唐詩詠都有超能力，陳山聰，更可以擋子彈，但劉穎鏇在台上介紹時說：「得我冇要拳拳到肉打。」只睇預告片，有點似超能力版《城寨英雄》，或者《廿十世紀殺人網絡》。

劇王劇后！（葉志明攝）

新打女！（葉志明攝）

警匪片《隱形戰隊》與警方反恐特勤隊等合作，劉穎鏇再做打女，更要與劉佩玥開真槍，阿Moon台上介紹時說：「訓練到我哋可以開槍唔貶眼！」 至於其他藝人馬國明、陳豪、陳展鵬以及龔嘉欣均有2部劇集會推出，而近期獲無綫力捧小生周嘉洛亦有2劇《四十二章經》以及《痞子殿下》推出；湯洛雯亦一樣有2劇《雙生陌生人》以及《OPM》。

馬國明都要輸！（葉志明攝）

今年TVB亦有好多綜藝上架，包括鄭裕玲（Do姐）做主持的《男神廚房》，將會在11月1日晚上10點半播第一集，每星期一至三都有得睇，成為今日節目唯一一套落實出街日子的節目。《美女廚房》都有味之天使，Do姐的男拍檔何廣沛在宣傳片中，被Do姐稱呼做「管家。」

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節目巡禮2022｜紅地氈騎呢衣著 馮盈盈似太空人江嘉敏勁大份

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節目巡禮2022｜紅地氈馮盈盈似著鍚紙 劉穎鏇件衫展現玲瓏浮凸

一眾主持。（葉志明攝）

應屆四位港姐。（葉志明攝）

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林子善 劉佩玥 劉穎鏇 陳山聰 江美儀（葉志明攝）

張頴康 朱敏瀚 周嘉洛 韋家雄 曹永廉（葉志明攝）

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一眾《愛回家》成員強行拉周嘉洛埋位。（葉志明攝）

呢堆係威龍百貨。（葉志明攝）

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