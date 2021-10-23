張敬軒分享《靈魂相認》曾製韓文版：有時啲歌做好咗唔一定會出㗎

張敬軒為慶祝入行二十週年，日前宣佈將於今年十二月再度在紅館舉行十場演唱會，與歌迷共度聖誕及大除夕。未知是否正在為個唱選歌，軒仔翻看並上載舊照，透露一堆曾製作歌曲，當中更有韓文歌﹗

張敬軒入行廿年12月紅館開SHOW 爬上246米利園頂樓拍攝海報

張敬軒為慶祝入行二十週年，日前宣佈將於今年十二月再度在紅館舉行十場演唱會，與歌迷共度聖誕及大除夕。（IG：@hinscheung）

張敬軒於IG上載貼滿15張便利貼的壁報，整齊有序寫上「Music、Mixing、Mastering」等字眼，留言表示：「我做碟有個小習慣，就係用啲顏色紙仔寫低每首歌嘅進度，全部製作完成咗嘅就搣咗佢。尋日碌電話碌返呢張相，張相係年幾兩年前影低嘅，如果計埋當時已經完成而冇寫喺上面嘅幾首國語歌⋯ TBD喱隻碟足有廿二首歌。」

張敬軒於IG上載貼滿15張便利貼的壁報。（IG：@hinscheung）

文末提到「#靈魂相認係韓文版」令粉絲非常雀躍。《靈魂相認》是軒仔2014年推出作品，收錄於專輯《Morph》。軒仔曾於去年3月回憶此歌demo版：「我喜歡把Demo制作成接近成品的樣子，一來作品能否成為一首「被揀選」的幸運兒，通過制作後便知。二來，在這個位上我有些迷信，因為過往有太多首寫出去給別人的歌，因為時間、心機等種種原因Demo造得馬虎，不知是否因此沒有被揀選或推出，每次都祇有通過細心制作的Demo最後會被選中，收録成輯。所以自那以後，我都覺得要將Demo造成成品的樣子，那樣好似「老黎啲」。

張敬軒回憶一年多前的照片。（IG：@hinscheung）

「Demo的Vocal唱得比較急，所以一懶之下把Autotune 一開就交貨了；具體的旋律因為廣東詞發音的緣故，在正式録音時作了一些修改，不過改動不大。由於這時尚未有歌詞，所以哼唱的情緒反而更接近創作時的初衷。不過倒是后來小克的詞令旋律本身的意境昇華到另一個層次，所以有了歌詞後情緒變得內斂。這版demo的lalalala, 現在聽來倒是造作得令自己毛管戙。」軒仔又留言透露：「有時有啲歌做好咗唔一定會出㗎，有好多內部原因，我喺環球都仲有啲歌未出。」令粉絲相當期待好歌能重現人間。