請吃飯的姐姐︱朱茵初戀只維持1天　男方不辭而別：我也很迷惑

蔡少芬（Ada）、陳法蓉、洪欣以及朱茵是圈中出名的好閨密，最近她們四姊妹更一起參演內地真人騷《請吃飯的姐姐》，朱茵更在好姐妹威逼利誘下，分享自己的初戀經歷。

蔡少芬（Ada）、陳法蓉、洪欣以及朱茵參演內地真人騷《請吃飯的姐姐》，朱茵更在好姐妹威逼利誘下，分享自己的初戀經歷。（微博圖片）

在今集節目中，洪欣請來的魔術師嘉賓，竟然猜中朱茵初戀男生的名字「陳見基」，讓一直保守秘密的朱茵感到難以置信。談到這段初戀，朱茵又自爆另一個秘密，原來這段初戀只維持了一天便玩完。她說：「有次去溜冰場，他（初戀男友）約我上街，後來他就不見了。」此時蔡少芬問朱茵，只有一天約會怎能說是初戀，又笑言朱茵這麼難忘，當中肯定有「故事」，朱茵有點難為情說：「我們是有牽手呀！」蔡少芬追問她有沒有親嘴，朱茵隨即露出尷尬表情，被姐妹迫問下才說：「這是我的初吻呀，不過我們什麼事都沒有發生呀。我也很迷惑他怎麼了」，朱茵表示一年後重遇他，問他為何不辭而別，對方指：「我配不起了，不是你的問題，是我的問題。」而慘被分手的朱茵，後來還特意作了首歌《要是那一天跟你說》放入自己專輯，以紀念這段「光速初戀」。

朱茵首次分享自己初戀經歷。

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今集節目中，話題去到夫妻相處之道時，蔡少芬意外表示自己和張晉「並沒有大家想像中那麼好」，為了釋除夫妻間的疑慮和矛盾，她和張晉還花錢找婚姻輔導專家幫助。她在節目中說：「畢竟他是重慶長大，我在香港長大，我們的語言溝通，很多東西的想法都不一樣，就是你說你的我說我的。」蔡少芬談到由於父母的離異，令她對婚姻缺乏安全感，而且當時和張晉結婚，雙方事業上仍有差距，予人女尊男卑之感，這亦導致夫妻間出現問題的癥結。

朱茵被蔡少芬逼供分享初戀。（影片截圖）

蔡少芬坦言和婚姻輔導專家見面後，她和張晉的關係得到很大改善，彼此亦打開心扉。她認為不是每對夫妻都需要去做婚姻輔導，但是需要提前做好預防措施。她更將婚姻喻作起屋，在起屋時要先鞏固好結構，到搬入去時就不用擔心會出現漏水或塌樓。