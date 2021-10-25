節目巡禮2022｜明珠台拍本土處境喜劇　小本製作英文版《愛回家》

無綫上周五（22日）舉行《節目巡禮2022》，翡翠台、J2台的劇集、綜藝繼續是討論焦點。不過年年受到冷落的明珠台，原來藏有大絕招，證明TVB對香港電視圈發展仍極有野心。

以往明珠台大部份節目都是播外購節目，本地製作的外語節目少之又少，近年最多人知的已是《港生活·港享受》（Dolce Vita），加上近年節目粵語配音等問題，一度被指不重視英語節目及配音員。在日前的節目巡禮上，率先透露了TVB會再次投放資源給明珠台，最明顯是開拍本地製作英文劇集！

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據TVB當日介紹，該英文劇集暫名《Family First》，會是處境喜劇，故事發展圍繞一個四人家庭與外傭工人，呈現香港家庭生活大小事。節目巡禮當日播出少許《Family First》概念宣傳片，演員包括黃子雄、黃碧蓮，但對比翡翠台的正式劇集宣傳片，仍有一段距離。

除了《Family First》，伍樂怡、陳凱琳等亦會為明珠台主持新資訊節目，亦見到「佛祖」利愛安（Kirsten）擔任《東張西望》式外景記者，不再局限客串《愛回家》。

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉當日接受《香港01》訪問，表示TVB希望照顧所有觀眾：「我哋想關心晒所有唔同嘅人，依家除咗大眾多咗人睇J2，外籍人士喺香港睇明珠台都係睇外購節目，但其實我哋TVB都有好多識講英文嘅人，點解我哋唔特登為佢哋製造一啲嘢？雖然budget可能細啲，但每一樣嘢都會做。」

志偉希望TVB每個台都有新節目，可以照顧更多觀眾。（周倪瑩攝）

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