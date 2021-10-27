郭富城拍戲不慎整傷手　生日與家人簡單慶祝：送咗Kiss畀我

郭富城以型格西裝造型現身尖沙咀出席銀行活動。（陳順禎攝）

郭富城今日（27日）以型格西裝造型現身尖沙咀出席銀行活動，他接受訪問時大讚這裏環境舒服以及驚歎理財中心採用的高科技：「一個理財中心入面有健康中心，幫助你做Body Check呀打疫苗，我之前未聽過。」

城城日前剛完成電影《掃毒3天大地大》拍攝，他透露期間不慎整傷手部，幸好傷勢沒有大礙亦有向太太坦白受傷情況：「其中一場戲同青雲同場，我要起腳踢一個舞師，拍攝好順利冇事，但點解隻手會損咗？出腳冇理由隻手會流血，原來青雲件衫有條好利嘅拉鍊，可能踢嘅時候撞到青雲件衫，所以就流血。我都同家人講拍戲就係咁，尤其動作電影，受傷少不免，盡量小心啲。」

昨日（26日）是城城的56歲生日，他說與家人吃飯簡單慶祝：「已經好開心，佢哋送咗Kiss畀我。」談到兩位囡囡時，城城露出一臉慈夫樣大讚她們有表演天分：「學芭蕾舞，老師讚佢好有節拍感、音樂感，咁我覺得都應該，如果冇就差啲喇。佢仲識做《唱這歌》個動作，影晒相Send畀我睇，開心到震。」

城城日前剛完成電影《掃毒3天大地大》拍攝，他透露期間不慎整傷手部，幸好傷勢沒有大礙。（陳順禎攝）

城城指囡囡會聆聽自己的作品，亦會跟她們一同跳舞：「有時欣賞佢跳，我播歌佢就會自動創作，好多古靈精怪動作，好活躍跳唔停。」他續指現時女女主要以普通話溝通，不過自己會堅持與她們以廣東話交流：「畀佢聽下廣東歌，希望佢有一口流利嘅廣東話。」問到會否幫女女追個細佬，城城則笑言：「一切順其自然」。