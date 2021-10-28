青年心城｜游嘉欣嬉水戲濕身好青春　施焯日與林正峰床戲慘中頭獎

無綫新劇《青年心城之撐起青春》將於本周日（31日）播出第四集，是集亮點首推阿欣（游嘉欣飾）、阿峰（林正峰飾）及賢仔（施焯日飾）三人的「碌柚葉清洗衰運」戲份，畫面靚之餘亦滲透著濃厚青春氣息。該集劇情講述阿欣為幫賢仔谷Like夜探鬼屋遇險，阿峰最後關頭趕到救駕，整段情節恐怖緊張。為了慶祝「逃出生天」，堅叔為三人安排「碌柚葉清洗衰運」儀式，穿上泳衣的三人在天台的吹氣水池中玩直播，期間不忘你潑我、我潑你，即時水花四濺。事後三人透露當日拍攝順利，雖然中途下雨一度要停拍，卻因而遇上「雨後陽光」，令拍出來效果更好。談到拍攝趣事，三人笑謂：「嗰日我哋係咁玩水槍，連副導同cam man都畀我哋射水槍玩到濕晒。」

呢場戲好青春呀。

另一重點場口，則落在林正峰與施焯日（Arthur）的「床戲」。劇中飾演情敵的二人突然大被同床、十指緊扣，賢仔更一度將頭枕在阿峰膊頭；不過阿峰似乎唔多受落，更露出厭惡樣。其實正峰與焯日合作無間，除了《#後生仔傾吓偈》，二人在J2全新綜藝節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》更齊齊擔任主持，私底下感情要好。該場戲拍攝期間發生小意外，事緣Arthur要躲在被竇中等待正峰轉身，但混亂間正峰卻一腳踢在Arthur頭上，Arthur「慘慘豬」硬食頭獎；正峰則透露拍攝時最大難度是要一直忍笑：「因為未試過同佢哄到咁埋，所以一直好想笑。」

Arthur話拍攝期間，工作人員有嫌過佢哋唔夠親密。