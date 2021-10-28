洪嘉豪拍片回應被指靠關係入行　最想拍劇堪稱「華納張家輝」

曾於2018年奪下「叱咤樂壇生力軍」金獎的洪嘉豪（Kaho）早前與張天賦（MC）合體開騷，兩位分別唱出多首代表作包括《半天空檔》、《掉進海的眼淚》、《反對無效》、《LOSER》等等，觀眾大飽耳福之餘，更被Kaho的一番說話感動。他提到這幾年找不到自己的存在價值時，一班「院友」（Kaho粉絲名稱）總會不離不棄並將他當成唯一，Kaho忍不住淚曬當場感激粉絲支持，場面非常感人。



洪嘉豪早前與MC合體開騷，兩位分別唱出多首代表作包括《半天空檔》、《掉進海的眼淚》、《反對無效》、《LOSER》等等。（資料圖片）

Kaho當年以「全能音樂人」形象出道，代表作《半天空檔》、《掉進海的眼淚》和《窮小子》等均由他親自作曲，有音樂才華可惜卻未有太多人留意，更有網民質疑他是「靠關係」才能入行和出歌。Kaho媽媽多年前是資深經理人，更是張敬軒的其中一位恩人，她當年帶着軒仔來到香港發展，亦成就了軒仔今天的事業。

他提到這幾年找不到自己的存在價值時，一班「院友」總會不離不棄並將他當成唯一。Kaho忍不住淚曬當場感激粉絲支持，場面非常感人。（資料圖片）

對於被指靠關係欠實力的質疑，Kaho在個人YouTube頻道的「50問」中就為此作出回應及澄清，他坦言是與公司簽約後才說出媽媽的身份：「連登就話『洪嘉豪都係靠媽咪先入到行，唔怪得到而家都仲出到歌』聽完好委屈、好唔開心。我當日嚟華納Audition一直都冇講我媽咪嘅身份，到華納決定同我簽約，簽完約嗰刻先同華納講，我媽咪以前同張敬軒一齊工作。唔想大家覺得因為媽咪嘅關係而畀面我，好想憑自己實力入呢間公司，希望大家唔好誤會。同埋媽咪已經離開咗呢個行業超過十年，佢已經毫無影響力，已經成為一個主婦，希望大家高抬貴手。」

除有音樂才華外，Kaho亦非常有喜劇細胞，更被稱為「華納張家輝」，他熟讀張家輝的電影金句，更能神還原每句對白和情節，他坦言非常渴望拍劇：「想過唱歌，想同張家輝合作。」

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