myTV SUPER兒童頻道及專區免費任睇　四大原因令家長必須擁有

小朋友的玩樂和學習如何平衡一直是家長最煩惱的問題，坊間有很多以小朋友為主打的頻道，不過很多時卻失去平衡，有些過多卡通變成沒有學習機會，有些過多資訊會「悶親」小朋友，而無綫myTV SUPER專屬小朋友的Hands Up Channel及專區則可以平衡各方需要，現在更提供11月免費任睇優惠，以下立即為大家分析一下。

無綫myTV SUPER專屬小朋友的Hands Up Channel及專區而家限時免費任睇。

最有心思兒童節目台

Hands Up Channel及專區集卡通、學習、益智於一身，家長不用再擔心小朋友過長時間收看卡通片，反而可以讓他們安坐家中依然可以獲得學習與玩耍的平衡，尤其是現在香港仍然被疫情所困擾，家長們都會擔心小朋友出街玩樂有風險，但長期在家中除了學習之外，又不想小朋友太多時間打機，有一個集卡通、學習、益智於一身的兒童台絕對幫到手。

唔再怕小朋友掛住睇電視學唔到嘢。

超人氣國際卡通及兒歌 學習不限於香港

Hands Up Channel及專區為由學前至高小朋友帶來一系列以STEAM、語文及生活知識等的學習節目，當中包括即將上架、來自日本的人氣卡通《可愛巧虎島》。透過巧虎和朋友的日常生活故事，讓孩子輕鬆學習人際關係、社會認知及品格培養。myTV SUPER更特別提供廣東話配音，令孩子更容易投入故事世界，學習更輕易。

《可愛巧虎島》仲有廣東話配音！

熱爆全球的Baby Shark，以及韓國大熱「Pinkfong」中英兒歌集和故事集，亦可以在Hands Up Channel及專區找到，而且主題多元化，有數字、形狀、水果、交通、動物、睡前故事、生活自理、經典國學三字經、伊索寓言等，全方位培育孩子語言及認知發展。

免費睇「Pinkfong」專區 :https://bit.ly/3buCEhe

Baby Shark真係個個小朋友都識。

一站式STEAM平台 探索跨學科知識

來自歐洲的「Da Vinci Kids」，為4-12歲小朋友帶來一系列以 STEAM為題材和包括以科學、科技、創意藝術、大自然與生活文化及不同範疇的學習節目，讓小朋友隨時隨地探索新知識，培養孩子思考及跨科學習能力，適合全家人一起收看。小朋友最鍾意睇電視，一路睇電視一路學習，家長唔使「勞嘈」。

免費睇「Da Vinci Kids」專區 :https://bit.ly/3jR7fKA

來自歐洲的「Da Vinci Kids」，為4-12歲小朋友帶來一系列以 STEAM為題材和包括以科學、科技、創意藝術、大自然與生活文化及不同範疇的學習節目。

助家長代入小朋友思想

上文講到，其實一些節目家長都啱睇，甚至有些知識連家長都未必曾觸及到，當家長與小朋友一起收看節目時，除了兩人的關係會更好，家長亦更易投入小朋友的世界，加強溝通的橋樑，減少因年齡而產生的代溝。

學做手工藝術，小朋友、大人都啱睇。

除了上述的節目，Hands Up Channel及專區還有結合真實影片與動物布偶卡通的「ZooMoo」，以及TVB自家製兒童節目《Hands Up》，龐大片庫可供隨時點播收看，陪伴小朋友愉快渡過不同成長階級。

結合真實影片與動物布偶卡通的「ZooMoo」。

11月期間，免費試睇 Hands Up Channel及專區一個月：https://bit.ly/3GvNjqf