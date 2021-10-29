余詠珊指《明周》失實報道 澄清：絕對冇中央任命

今日(29日)《明報周刊》以封面報導前無綫（TVB）助理總經理余詠珊（Sandy）最新動向，更以《傳余詠珊獲中央委任搞影視平台》作標題，內容指她獲中央委任在香港籌辦一個全新的國營影視平台，更向舊下屬積極招手。不過消息一出，Sandy接受《香港01》訪問時就激動澄清、覺得標題容易誤導，令人有不必要聯想，她說：「冇呀，好驚呀，我嚇親，絕對冇啲咁嘅事，冇中央任命！我自己開咗間製作公司，接咗Open TV啲Project嚟做，我只係想好好幫Open TV做返一啲，我自己覺得可以花啲力、花啲時間做返啲大家都會好開心嘅節目，就係咁多啫。（公司資金來源呢？）都唔關事，都有啲人投資我，但唔係中央資金，而且都係第一轉資金啫，跟住都係自負盈虧。」Sandy指與Open TV屬於外判關係，並不是受聘於Open TV。

余詠珊指與Open TV屬於外判關係。（陳順禎攝）

至於被指暗串TVB無創意，Sandy就稱是一場誤會，並強調是串自己：「其實過去嗰幾年，我有少少對唔住自己個團隊，喺TVB都做得唔好，所以好想趁呢個階段喺一個新環境全力做製作，所以公司叫『好好製作』，意思就係想提自己好好咁做返製作，所以會好花力去諗啲節目可以點樣行，想夜晚多返啲嘢睇，想認真做返多啲資訊性嘅嘢。」