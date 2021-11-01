喬家的兒女︱五個孩子長大成人　場景道具還原改革開放30年社會

電視劇《喬家的兒女》，講述改革開放30年，喬家五個孩子的成長故事，背景橫跨1977年至2006年，為了力求逼真，劇中場景佈置全是真實還原當年的社會景況，讓觀眾更能代入劇中人物的世界，該劇在港台電視31「國劇830」時段播出，見證內地的社會變遷。

劇中的場景道具，逼真還原改革開放30年的社會。（相片由香港電台提供）

劇中角色衣著，隨著時間改變。（相片由香港電台提供）

喬家的故事，轉眼間已發展至五個小孩長大成人，開始面對事業與愛情的重重難關挫折，一成大學畢業當上記者，並跟女友小朗結婚，二強跟女師傅發展不倫戀，三麗因兒時被侵犯而抗拒談戀愛，四美反而憧憬愛情，到邊疆尋找愛人，每個人都有自己的煩惱，看得觀眾十分肉緊。該劇講述了喬家孩子的成長經歷，在場景跟道具上也下了不少功夫，包括每人都踏著的單車、舊式書店、公用電話、暖水壺、大牛龜電視，一家人到影樓拍攝全家福，全是70年代尾，之後社會30年演變的見證，觀眾仿如置身劇中，看得特別投入，該劇在港播出，再次掀起一片追劇熱潮。

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播映日期：逢星期一至日晚上8時30分於港台電視31「國劇830」時段播出；港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen同步播出並提供節目重溫

節目網站：https://app7.rthk.hk/special/chinaseries830/thebond/