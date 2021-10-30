絲打圍爐｜人妻湯怡分享「御夫術」　關心妍驚嘆：真係知道點樣玩

俗語都話：「三個女人一個墟。」絲打坐埋一齊就會無所不談，特別是那種感情很好的朋友。早前誕下女兒「MakQQ」的湯怡（Kathy）受文邀上網上節目《絲打圍爐》做嘉賓。未正式訪談，主持關心妍（Jade）和孫慧雪已經大讚Kathy 身材、樣貌都同生女之前沒有分別。問到跟結婚未夠一年的老公麥秋成相處之道，Kathy就大方分享「御夫術」，聽到Jade及阿雪嘩嘩聲，羨慕又妒忌。



湯怡上《絲打圍爐》做嘉賓。

六月誕下女兒的Kathy如今已經火速修身兼且全面復工，被Jade及阿雪大讚外形keep得好，Kathy自言是靠做運動去水腫，而且懷孕時飲食有節制，「好驚肥喺自己度，肥咗之後真係好難減。」不過隨即被阿雪踢爆，「唔係喎，見你又食蛋糕又整好多嘢，好過分呀！」Kathy解釋：「都係適可而止，咁我以前一路有食開嘛。」

湯怡、關心妍（Jade）和孫慧雪大談「御夫術」。

談到跟另一半的相處之道，自言性格男仔頭的Kathy表示在麥秋成面前會表現得比較溫柔，「我係未見過自己呢一面，就係我會『嗲』佢，扭吓計咁樣，哈哈哈。」她表示男人唔駛管，麥秋成工作時會自動自覺報到，「好多電話嘅報到，又或者會message同你講佢做緊乜嘢啦。我自己覺得，管都冇用，男人要管就冇用啦。」Jade隨即感嘆兼大讚：「佢真係知道點樣玩，佢完全拿捏到！」放養式的做法，Kathy笑言因為自己都想「free啲」，「換轉角度，我都唔想佢管我咁多，大家都想free啲嘛。」不過說到最後，她認為最重要大家相處舒服，「喺對方面前，我哋唔需要好刻意地收斂自己，因為咁樣我會覺得好辛苦，同埋大家嘅價值觀要一樣。」

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