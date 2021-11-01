Coffee林芊妤分享穿瑜珈褲六大守則　避免下體及內褲現形小TIPS

Coffee林芊妤教瑜珈教出百萬Youtube 粉絲，近年每次現身都以瑜珈褲示人，盡騷Fit爆身形。（IG：@coffee89921）

瑜珈達人Coffee林芊妤，教瑜珈教出百萬Youtube 粉絲，開創事業第二春。近年每次現身都以瑜珈褲示人，顯示Fit爆身形。但這種服裝相當蝦人著，一不留神更會自曝其短甚至下體現形出醜於人前。Coffee分享穿瑜伽褲的六大守則，親身示範如何穿出最美一面﹗

Coffee林芊妤分享穿瑜伽褲的六大守則，親身示範如何穿出最美一面﹗（影片截圖）

1.下體現形

可選擇一些瑜珈褲下面有一個三角檔位設計，已經可減少下體現形問題，另外腰身至恥骨位置長度，褲子質地與厚薄程度，Coffee建議大家可多嘗試不同品牌，選擇適合自己的設計。

2.內褲現形

淺色瑜珈褲其實完全看不到內褲痕跡，一定不會選擇深色內褲，必須選擇膚色無痕內褲，而且會選擇大一碼尺寸，盡量不會勒到臀部，如果太緊除了不美觀更會令臀部變形

3.避免擠肉

瑜珈褲腰間位置有橡筋，容易勒住腰部，就算腰部無贅肉穿上也會擠肉，應選購褲頭位置較貼身的剪裁，令小腹位置包覆性高一點，避免穿褲頭是橡筋設計的瑜伽褲。

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4.「五五身」會自暴其短？

低腰款比較顯腰形，但看上去腰變長，整個人變矮雙腳短小，變成五五身女生，可以透過視覺效果改善，選擇高腰瑜珈褲顯腿長，有拉長雙腳的效果，看上去似高了幾吋。

5.適合碼數顯瘦

必須清楚自己穿瑜伽褲的尺碼，選擇合適的褲子，如果太鬆的瑜伽褲會有一摺摺、層層疊的情況，看上去不美觀；如果太窄太緊的話，或會出現肉肉一截截猶如香腸一樣。

6.做自己最美

「我行我素」會令自己開心和舒服，瑜伽褲在外國非常普遍，與穿上緊身牛仔褲無異，瑜伽褲絕對是潮流恩物。美麗與否應由自己定義，不需要理會太多的閒言閒語。

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