青年心城之撐起青春｜游嘉欣主動向林正峰獻吻：太主動就冇咁珍惜

在劇集《青年心城之撐起青春》中，阿欣（游嘉欣飾）與性格南轅北轍的男主角阿峰（林正峰飾）將會發展感情線，並會有大量對手戲，當中不乏甜蜜互動。

新劇《青年心城之撐起青春》播出第四集，游嘉欣獲林正峰英雄救美後即喜極隔著口罩送吻，不過零拍拖經驗的游游強調現實中不會如此主動：「成日覺得太主動對方就冇咁珍惜。」至於又要拍Kiss戲又要拍床戲的正峰，則笑言女友完全冇詐型：「因為收到劇本嗰陣，我都有同佢講會拍啲乜，包括床戲同接吻戲。同埋我哋對大家都有一定信任，佢仲幫我對戲添！」

喺游嘉欣勁驚之際，林正峰出現英雄救美。

阿峰與游嘉欣一吻定情後，阿峰即積極工作、立志脫離日光族，卻多番受挫，求職期間慘遭白鴿眼、外送員身份備受歧視；與阿欣吃飯時，亦因經濟懸殊問題造成尷尬。最終阿峰「執包袱」離開共享空間逃避阿欣，不過阿欣似乎未想放棄…對於阿峰慘況，網民表現肉緊：「食碗拉麵嘅錢都冇？」、「佢唔係冇，係送外賣辛苦工，唔捨得咁使法」、「畀我就鬧爆面試嗰個女人，狗眼看人低」、「呢個女朋友幾好，肯幫男友埋單，為佢著想」。

喺游嘉欣勁驚之際，林正峰出現英雄救美，然後阿欣就主動獻吻喇。

另劇集開首的「撞鬼」戲，除有游游自毁形象以「負顏值」鬼臉「加持」；阿賢在極度恐慌下無厘頭高唱家燕姐經典名曲《皆大歡喜》，令紅衣女鬼亦無厘頭地以疑似霹靂舞回應，相當搞笑。游游受訪時透露拍攝當晚有怪事發生：「我同峰同Arthur拍完後傾計時發現，原來大家當晚都有頭痛、頭暈，但因為怕嚇親大家所以都冇講。」據知紅衣女鬼雖並非家燕姐真身，但卻與三名年青演員相當有緣，答案將於最後一集《青年心城》揭盅。