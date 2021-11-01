吳彥祖返美後重拾興趣成職業賽車手　好友馮德倫策劃拍攝紀錄片

吳彥祖與太太Lisa、女兒Raven搬回美國生活後，因為疫情關係，未能返回香港工作，但與此同時，卻令吳彥祖重拾對賽車的興趣，甚至成為了職業賽車手。由藝人變成賽車手，吳彥祖一切由零開始，好友馮德倫得知他的經歷，提議幫手拍片紀錄他的轉變及比賽過程，並找來擔任《林書豪 Linsanity》紀錄片導演Evan Jackson Leong製作紀錄片《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed）。

吳彥祖返美後重拾興趣成職業賽車手。

自細鍾情賽車的吳彥祖直言非常羨慕郭富城、爾冬陞、方中信、錢嘉樂，可惜過往居住在香港時沒有機會接觸賽車，直至返回美國，可以去真正的賽車場玩，在過程中思考到在這個範疇的進步空間後，最後決定去認真參加比賽：「今年參加咗六場團體賽，暫時我哋總成績排第二位，希望可以一直保持，同埋以我咁新嘅車手，可以攞到呢個成績算好好。另外年底會跟隊友參加挑戰一個叫做『Thunderhill Raceway』嘅賽事，需要連續25小時不停去比賽。希望大家睇完呢套紀錄片，可以見到另一面嘅我。」

提到賽車有一定危險，太太Lisa可有反對聲音？他說：「其實賽車係快，但唔算危險，起碼我車有防滾架、有頭盔、有頸箍保護，相比Lisa騎馬，得個頭盔、跳馬完全冇保護，所以Lisa 無特別意見。」問到何時才會回港拍戲，廣東話可有退步，吳彥祖直言：「如果有戲拍我會返嚟㗎！但我驚自己接受唔到一個人喺酒店留二十一日，所以可能等多一年，唔使隔我就會返嚟。其實而家比賽有另一隊對手，佢哋係香港人，雖然我哋係敵對，但我一見到佢哋就好開心，因為可以同佢哋講吓廣東話，而家平時就真係冇乜機會講，所以唔多唔少冇喺香港嘅時候講得咁好。」紀錄片每星期在HighLighter Channel的Facebook及Instagram播出。