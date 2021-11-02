神的女主角｜為見Anson Lo一面　砌沙律都係可以係才藝表演

《神的女主角》首集介紹咗５位參賽者，不過教主全程就喺另一間房睇大家表演而未有現身，火火同娟姐就喺現場聽「指揮」。(影片截圖）

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)招募MV女主角嘅真人騷節目《神的女主角》昨晚（1日）首播，要知道「教主」今年因劇集《大叔的愛》而人氣急升，每次出席活動都異常墟冚，所以如果能夠透過節目近距離接觸到教主之餘，仲可以做埋MV女主角，成件事都真係好吸引。第一集介紹一班參賽者，當中有人未經屋企人同意就偷偷報名、亦有屋企人見到教主張海報之後，先知佢原來係叫盧瀚霆……

好似睇呢啲仲開心。（影片截圖）

或者因為Anson Lo係跳唱歌手關係，所以首集嘅5位參賽者，有3位都係表現跳舞，而其中一位仲要係同媽媽以及細佬一齊跳，熱血到連Anson Lo都忍唔住話「handle唔到呢件事」，尤其係當佢見到參賽者嘅媽媽十分年輕。另一位41歲、自稱係家庭主婦嘅參賽者鄭紫棠，為見教主一面所以報名參加，囡囡同老公就係佢嘅隊友，之不過，呢位參賽者所準備嘅才藝表演竟然係講鬼故，雖然睇住個mon嘅Anson Lo最終係嚇到叫咗出聲，不過幕後「功臣」其實係因為花姐……或者係因為大家對才藝表演嘅定義都有所不同，所以另一位20歲嘅參賽者何鎧彤當要表演烹飪，而最終原來只係將生果、三文魚砌成一碟沙律之後，大家都已經不再感到驚訝了。

41歲嘅參賽者鄭紫棠(最左)嘅才藝表演係講鬼故。（影片截圖）

教主又真係驚喎。（影片截圖）

不過其實係因為花姐嚇教主。（影片截圖）

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