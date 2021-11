我是鏡粉會長︱Ian與Amy公開戀情　Hellosss戥佢開心：會笑得多啲

「都係默默喺背後支持,好似佢咁講,個世界可能好複雜,但繼續堅持簡單同自己嘅信念,一定會有更多人睇到佢嘅努力」。由《全民造星》到剛踏入娛樂圈,陳卓賢(Ian)是在謾罵聲與抨擊中一步一步成長,作為「Hellosss」兼歌迷會Admin的她固然感到心痛,不過更多的是相信偶像的能力、默默在背後支持,更確信時間會證明一切。她說在Ian的歌迷會中,大家都是地位同等的「Hellosss」,沒有特別哪一位是會長或者負責人,有需要時總會有一大班人伸出援手,所以在訪問中不需要特意寫出她的名字,只需要以「Hellosss」來稱呼她就可以。



作為「Hellosss」兼歌迷會Admin的她相信偶像的能力、默默在背後支持,更確信時間會證明一切。(葉志明攝)

做Admin單純想偶像更多人識 Hellosss的團結是堅持原因

Ian在《全民造星》中自彈自唱《Fly Me to the Moon》以及後來的《Desperado》《說散就散》Medley,相信是初代Hellosss「入坑」的開端,她亦不例外。除了音樂才華,她更欣賞Ian的堅持和認真,亦令自己學懂凡事不能輕易放棄:「一個完全唔識得跳舞的男仔去到而家咁,好有學習嘅能力,每次都畀到進步我哋睇。令我喺工作、生活上都唔會咁易放棄,見到佢進步都想自己進步,想學返以前放棄咗嘅嘢,工作上唔識嘅事都會試下自學。」

Ian在《全民造星》中自彈自唱《Fly Me to the Moon》以及後來的《Desperado》《說散就散》Medley,相信是初代Hellosss「入坑」的開端。(網上圖片)

單純地想Ian得到更多人認識是她成為Admin的原因,她說沒有特別要選出歌迷會會長,大家分工合作、互相幫忙:「都係誤打誤撞,想為Ian做更多。Fans Club唔會有一個人特別大,大家都係Helpers,平時好踴躍幫忙,例如Design方面等等都會有人負責。」經營歌迷會的工作量猶如打多一份工,不過卻是沒有收入,背後的付出亦未必是旁人能夠理解。或者在外人眼中,擔起這份「工作」可能很傻,但令她堅持的除了是對偶像的愛、從中獲得成功感外,更多的是Hellosss之間的互相支持:「當Ian工作上有困難時,我哋都有少少不知所措,要同其他Fans夾點樣可以令更加多人識佢。Hellosss好多才多藝,設計、聯絡,採購,搵地方呀,佢哋真係幫輕唔少,唔會得幾個最內部嘅人做,臨近Deadline要整合所有嘢就最忙。」

平日要兼顧正職,再加上歌迷會的事務,臨近演唱會、生日、出歌,出道周年等等的日子更要準備一系列的應援,想必連睡眠的時間也沒有,不過她卻指從未試過通宵:「大家分工作合作得好恰當,知道可以點分擔。都想Hellosss試下自己整嘅作品可以出到嚟,有成功感又好開心。」

單純地想Ian得到更多人認識是她成為Admin的原因,她說沒有特別要選出歌迷會會長,大家分工合作、互相幫忙。(葉志明攝)

等候多時為見偶像數十分鐘 「值不值得?瞓覺完咗活動返去瞓」

訪問當日,Ian在中午現身中環出席品牌活動,她亦早在凌晨五時到達商場掛起橫額、準備手牌給到場的Hellosss為偶像應援。等待十多個小時只為見Ian數十分鐘,當問到值不值得時,她笑一笑再一臉滿足說:「嗰段時間可以忘記晒其他嘢,同佢影下相、同佢互動下,已經好開心,平時生活嘅煩惱都可以唔記得。話值不值得,瞓覺就完咗活動返去瞓。」

至於家人是否支持追星,她再次感激Hellosss的幫忙和配合,令她有時間陪伴家人及朋友:「屋企人冇太大反對,佢哋都見到我進步,溝通、組織能力上唔同咗,佢哋都好開心。見到Ian喺香港都有進步時,佢哋都會了解下同開始欣賞佢。」

訪問當日,Ian在中午現身中環出席品牌活動,她亦早在凌晨五時到達商場掛起橫額、準備手牌給到場的Hellosss為偶像應援。(葉志明攝)

曾被質疑點解要花時間 「而家同我講鍾意咗陳卓賢」

由《全民造星》直到MIRROR剛剛出道,他們都是在謾罵與抨擊中一步一步走到今天成為香港當紅的偶像組合,她心痛偶像卻確信時間會證明一切:「默默喺背後支持,同佢諗法一樣,如果佢嘅能力或才能係值得俾人睇,就算受咗幾多抨擊都好,時間係會證明到,而家都叫證明到,要有經歷先會成長。」

她坦言初期身邊的同事或和朋友都會問「點解要放咁多時間落去」,直到今日他們會跟她說喜歡了Ian,或許這就是她堅持營運歌迷會的原因之一:「MIRROR未成熟嗰時,佢哋會話其實都係好普通、啱啱完成比賽嘅歌手,冇人睇到佢哋幾努力。以前佢哋都會話MIRROR係邊個,調返轉而家個個都講緊MIRROR,MIRROR嘅努力話畀大家知,佢哋係值得被支持,而家啲同事、朋友會同我講鍾意咗陳卓賢,比起佢哋笑我更加開心。」

她坦言初期身邊的同事或和朋友都會問「點解要放咁多時間落去」,直到今日他們會跟她說喜歡了Ian。(陳芷穎攝)

Ian公開與Amy(盧慧敏)的戀情,偶像拍拖,她與其他Hellosss的反應都是一致戥對方開心:「正常呢個歲數嘅男仔都會拍拖,唔會因為佢拍拖影響到任何嘢,佢嘅音樂事業、對Fans或者時間分配都有佢嘅控制,我哋都對佢好有信心,會戥佢開心,可能會笑得多啲呢,有個人同佢傾訴。」來到訪問尾聲,問到希望Ian事業上達到什麼目標時,她笑說希望可以再有一場屬於Ian的音樂會。正如Ian所說「呢個世界好複雜,希望各位保持簡單」,Hellosss想跟Ian說的同樣簡單:「謝謝你的出現,成為我的偶像」。

逐格睇Admin平時工作的地方: