神的女主角｜Anson Lo扮生啤製造驚喜：比想像中攰十倍

Anson Lo親自提出扮成Sound Bear出場。（影片截圖）

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)招募MV女主角嘅真人騷節目《神的女主角》今晚（2日）播出一集繼續介紹餘下嘅5位參賽者，喺才藝表演環節上，有人跳擠牛奶舞、有人一分鐘內生吞20粒提子，亦有人自彈自唱《不可愛教主》，可惜唱錯歌詞……對於一眾參賽者嘅「熱情」，娟姐（練美娟）就話「鍾意Anson Lo嘅全部都咁癲。」而花姐嘅評語係：「如果我個仔鍾意Anson Lo，叫我同佢參加，我會打爆佢個頭。」

Edan正印小儀一見Sound Bear即時上前抱抱。(影片截圖）

當大家知道原來係Anson Lo之後都好驚喜。（影片截圖)

不過無論係癲定爆頭都好，節目下半截公佈6位成功入圍嘅參賽者，當中包括表演講鬼故嘅鄭紫棠、砌沙律嘅何鎧彤、同埋全家跳開心舞鍾咏諭、跳舞被教主讚嘅譚紹儀、跳擠牛奶舞嘅梁曉欣、為做女主角唔介意提早拆牙箍嘅陳昕彤。

表現跳擠牛奶舞嘅梁曉欣成功入圍。(影片截圖）

而喺昨晚一集全程隔住Mon睇班參賽者嘅Anson Lo，今集扮成ViuTV吉祥物Sound Bear出場，雖然Sound Bear套裝又熱又厚，但對向來都沒有夏天嘅Anson Lo嚟講又算得係咩，而佢仲要以高領毛衣打底。喺變裝過程中，Anson Lo表示比想像中攰，但佢都補充話「比起你哋平時應援我，呢啲小意思。」單係呢一句已經冧掂一眾神徒。Anson Lo公布最後一位參賽者之後 ，在台上表示其實參加呢個節目十分需要勇氣，因為當中會有好多考量，亦令佢諗起自己3年前從未打算走到幕前一樣，不過無論如何，佢都希望可以為一眾參賽者留下人生中重要嘅回憶。