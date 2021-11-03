星空下的仁醫︱鄭嘉穎鍾嘉欣CP感滿瀉　馬國明周家怡錫埋都未過電

無綫（TVB）台慶劇《星空下的仁醫》 正在熱播，鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣丶周家怡等大國手除了挑戰一個又一個的複雜手術，一眾主角亦要衝破不少情關，當中以鄭嘉穎和鍾嘉欣丶馬國明和周家怡的感情線最為矚目。

先講馬國明和周家怡一對，剛剛發現植物人老公關楚耀（飾蘇炳良）與舊同學楊柳青（飾Sandra）有染的周家怡（飾麥海琪），開始與前男友馬國明（飾況叢昕）舊情復熾，在昨晚（2/11）播出的第12集中，周家怡於車廂中讀出老公與情人的短訊時，便愈讀愈傷心，「我唔想成日偷偷摸摸」、「我對佢冇晒感覺，你再畀少少時間我」，句句錐心，而陪伴在側的馬國明便主動親吻安慰對方受傷的心。可是，周家怡的角色性格內斂，不時壓抑自己情感，所以就算出動了重頭咀嘴戲，周家怡最後還是推開馬國明，兩人亦未算擦出太大火花。

昨晚（2/11）第12集有馬國明和周家怡咀嘴的場面。（電視畫面）

相反，風趣幽默的鄭嘉穎（飾許甘楓）和情感豐富的鍾嘉欣（飾章以芯）便CP感滿滿。劇中，鍾嘉欣因為鄭嘉穎對繼母于淼（飾陳珮如）態度欠佳，所以對鄭嘉穎感到不滿，但當她在昨晚一集見到鄭嘉穎對住鏡頭坦白體諒、佩服腎病病童家長的心情時，她便再次理睬鄭嘉穎，並主動跟對方說：「唔怪之得你個樣好番少少，冇之前咁樣衰，突然靚仔咗」，而鄭嘉穎亦有「反擊」女方，更笑說：「係我不嬲都咁靚仔，係你睇得我太膚淺。」對白非常抵死有趣。除了與鍾嘉欣、于淼的對手戲，鄭嘉穎與病童的演出亦是火花十足，他在戲中更經常眼泛淚光，感情演繹夠澎湃，絕對與他已為兩子之父，易代入、感同身受有明顯關係。

鄭嘉穎經常在《星空下的仁醫》眼紅紅、眼濕濕。（電視畫面）

至於明晚（4/11）第14集亦會上演鄭嘉穎向鍾嘉欣的起心肝表白一幕，劇情講述鍾嘉欣不慎扭親腳，鄭嘉穎見狀大為緊張同時借機講出自己心意。到底這對歡喜冤家會否扮傻繼續做朋友？還是馬上撻着變情侶？真的令觀眾非常期待。