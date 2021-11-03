神的女主角｜御用排舞師爆Anson Lo勁貪靚：每一個動作都會望鏡

Anson Lo話第一次見Rock Sir時，完全唔知咩係Urban Dance，以為自己一世都唔會跳。

為招募Anson Lo(盧瀚霆)新歌MV女主角而籌備嘅真人騷節目《神的女主角》，今晚(３日)播出一集講到6位參賽者連同神隊友一齊練舞，而為增加趣味性，每個人都分別要負責低、中、高難度嘅舞步。低難度嘅舞曲《突如其來的心跳感覺》由ERROR肥仔（梁業）親自教授，雖然6組當中有4組都分別派出媽媽出戰，但睇完大家表現之後，肥仔就話「整體比預期中好」。

肥仔親自上埸教跳《突如其來的心跳感覺》，但係竟然唔記得舞步。(影片截圖）

至於中、高難度嘅舞曲分別係Anson Lo嘅單曲：《一所懸命》以及《 EGO》，Rock Sir作為MIRROR嘅御用排舞老師，佢話Anson Lo嘅好多歌都唔容易跳。「《一所懸命》係佢第一首單曲，當時排舞時已經諗點可以令佢出啲，所以就整咗個A同L嘅手勢。」

對於參賽耆嘅評價，Rock Sir認為「整體表現較弱」。

Anson Lo出道至今3年，已先後推出7首單曲，當中大部分以跳唱為主。節目中，他表示《EGO》由於密集式嘅舞步，所以暫列為至今最難嘅歌曲。「當初係我要求唔使遷就我，唔好理我唱唔唱到，總之要成隻舞都見到Anson Lo跳舞，結果就係跳舞以嚟最喘嘅一隻歌，仲喘過做dancers嗰時。」Anson Lo入行之前，曾為郭富城演唱會伴舞，要知道舞台王者嘅歌都唔係易跳，但Anson Lo竟然會因為《EGO》跳到喘氣，可想言之有幾高難度，一班參賽者真係要比多少少心機排舞了。

鏡粉應該對Rock Sir都唔會陌生。（影片截圖）

節目尾聲，同Anson Lo合作無間嘅Rock Sir被要求用3個形容詞講出對方嘅性格，佢就話:「第一係開朗，因為佢成日笑。貪靚，跳舞嘅人佢可能學晒所有動作之後，以為做得啱就好夠，但忽略跳舞最重要其實要靚、要有型，我見到你學每一個動作都會望住塊鏡，直情係每一個頭嘅角度、眼嘅高低，點樣望，呢啲就係好貪靚嘅嘢。最後有禮貌，而家作為一個係人都知嘅明星，但佢對住我完全冇架子，呢個我係好respect。」