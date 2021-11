組合MIRROR昨日(3日)成軍三周年,早前經理人「花姐」黃慧君承認已入紙紅館申請下年檔期,有傳將會在暑假開騷。今日有報道指,鑑於之前12子工作密麻麻,姜濤、Edan、Anson Lo等都試過體力不支或病倒,所以下年開騷前將會集體停工,一心一意準備演唱會,減少負擔,估計少賺一千萬。

《All In One》MV在林士街停車場天台拍攝,用射燈營造舞台效果。(MV截圖)

成軍咁大年事,同日有新團歌《All In One》派台及發布MV,外景在林士街停車場天台拍攝,加上燈光效果畫面相當有吸引力。不過有網民指,《All In One》MV與韓國組合BTS防彈少年團的一次表演非常相似,有抄襲之嫌。《All In One》MV中天台一幕,透過射燈光線在地下畫出圖案,而BTS今年三月為第63屆格林美獎拍攝英文歌《Dynamite》的表演片段,同樣在天台熱舞加上射燈營造舞台效果。有網民指天台拍攝是常見拍攝手法,好多人都會參考韓式風格,MIRROR初出道亦偏韓風,如有雷同,大概都只是巧合。

睇埋《All In One》MV其他精彩鏡頭:

