大玩特玩萬聖節︱朱智賢爭位影相驚現走難樣　波波黃婧靈遭嫌棄

無綫（TVB）綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》幕後班底推出的遊戲節目《大玩特玩萬聖節》，轉眼來到最後一集，並將於本周日（7日）晚十點半翡翠台播出。由林盛斌（Bob）及區永權主持的《大玩特玩》，最終回嘉賓有「至爛玩隊長」楊潮凱及「箭靶隊長」翟威廉，組員代表則有黃美棋、陳嘉桓、朱智賢、游嘉欣、黃婧靈（波波）、林秀怡、黃嘉雯及李芷晴。



無綫（TVB）綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》幕後班底推出的遊戲節目《大玩特玩萬聖節》，轉眼來到最後一集。

由於「大玩特玩」幕前班底已玩慣玩熟，全程特別有火花，是集黃美棋分別贏得「力神」及「賴皮王」美譽。原來一直為節目鐵膽的美棋BB，在製作組中以大力馳名，故此只要是玩與「角力」有關的遊戲，女藝人都對她避之則吉，可謂「生人勿近」。在今集加插的新遊戲「飲杯過三關」中，美棋BB因為爭勝心切，往往未將手上飲品喝光即爭着在九宮格中霸位，可惜兩度均被踢爆。「過三關」雖然只是簡單的小遊戲，但眾藝人玩得相當投入，不但你推我撞，楊潮凱及朱朱更玩至噴汁，朱智賢的「茄汁染臉」Look更是相當詭秘，十分貼題。

本集另一焦點是流着「瘋狂的血」的朱朱，在「鬥快入鏡拍一拍」環節中與「兩大『狼』女」美棋BB及游游互不相讓，美棋BB與朱朱更恍如置身摔交比賽般「撻個你死我活」。期間朱朱一度慘變滾地葫蘆，兼因被推至失平衡遭製作組拍下「走難樣」，被取笑為「2021年最佳潛力圖」。是集終極「豬隊友」則為波波，她在一開頭的分組賽遊戲已表現失準，即使一再獲得重賽權仍未能過關，最終不但被噴到一臉粉，更因浪費了太多時間遭Bob嫌棄謂：「好喇！今日節目已經夠晒鐘喇！」對於節目圓滿結束，監製陳志球笑指辛苦一班藝人玩得如此落力兼不顧形象，並笑言若將來再度「回歸」，定必設計更多更瘋狂的新遊戲讓原班人馬再大玩特玩。