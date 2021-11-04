【大腦博士】李善均玩大腦同步　導演金知雲：以拍電影心態去拍攝

Apple TV+首套原創韓劇《大腦博士》（Dr. Brain）將於今日（4/11）播出，並於昨日（3/11）在首爾舉行全球線上記者會。首次由電影跨足連續劇的《密探》導演金知雲，連同劇中主要演員包括《上流寄生族》男星李善均、李裕英、朴喜洵、《愛的迫降》徐智慧以及《青春記錄》李在源均有出席。

首次由電影跨足連續劇的《密探》導演金知雲，連同劇中主要演員包括《上流寄生族》男星李善均、李裕英、朴喜洵、《愛的迫降》徐智慧以及《青春記錄》李在源均有出席。

《大腦博士》改編自韓國人氣同名webtoon漫畫，由《密探》、《看見魔鬼》、《鬼魅》導演金知雲執導，並邀請了《上流寄生族》男星李善均主演。劇情主要講述，研究大腦的天才科學家世源（李善均飾），妻兒遇上離奇意外死亡，為了重組案情，世源不惜與涉案的死者進行一項「大腦同步」技術，從記憶中發掘線索，查找摯親遭遇的真相。

記招上，李善均被問及演繹一名腦部專家，並操作一項前所未見的技術「大腦同步」，是取材自何處的靈感？他直言：「劇中由世源發明的『大腦同步』這項技術，無論戲裡戲外都很陌生，而我只能專注於演繹過程之後的感想與反應。因為這項科技的副作用就是不止得到對方的記憶、連習慣、情感和小動作等都一起傳送了。我跟導演都商量過怎樣跟外間解釋這段劇情，最相似的比喻，大概就是Apple裝置的AirDrop功能了。」

AppleTV+原創韓劇《大腦博士》由《上流寄生族》男星李善均主演。（AppleTV+）

金知雲導演兼任《大腦博士》的導演和執行監製，韓國影壇當中別具個人風格的他自言，本著處理電影的認真和嚴謹態度去拍攝這套作品。被問及近年韓國影視文化於全球大受歡迎的原因，導演如是解說：「我們經常說『動感韓國』(Dynamic Korea)，我相信這份動感是確實存在的 。韓國文化中蘊含著一份獨特的活力與動態，加上一眾電影創作人與演員的創意、才華與努力，就是令韓國影視文化發揚光大的其中一個原因。一直以來，韓國影視作品的水準亦有目共睹，很多同業對於何謂好作品的掌握與拿捏，絕對達到國際水準。《大腦博士》雖然只得六集，但觀眾會感受出一種不一樣的節奏，我認為也有著同樣的活力。」

導演金知雲表示今次是以拍電影心態去拍攝。

於《大腦博士》中飾演私家偵探李江穆、並協助世源追查真相的朴喜洵，於近作《以吾之名》飾演一名江湖老大而人氣更上一層樓；而他直言《大腦博士》的拍攝經驗比較快樂：「我的角色李江穆與前作中的角色崔武鎮，都是神秘而具魅力的男人，然而《大腦博士》中我是一名私家偵探，個性和背景都比較人性化，亦支持著世源追尋真相，所以相對地較能享受今次演出。」

被問到演員們對於作品於 Apple TV+ 作全球播放有何感想，李善均表示：「想像到來自世界各地的各位傳媒都在線上一起參與這場記招，已經讓我感到很光榮。加上韓國的影視作品近年愈來愈受到全球注視，我亦對《大腦博士》感到很自豪，相信大家都會喜愛這個作品。」女主角李裕英則表示：「《大腦博士》不止是 Apple TV+ 首部韓語原創連續劇，亦是金知雲導演第一次執導韓劇。近年的韓國作品如《上流寄生族》、《魷魚遊戲》都深得全球喜愛，這當然令我感到非常興奮，作為演員我亦很希望《大腦博士》亦帶來傑出成績。」《大腦博士》將於 2021 年 11 月 4 日 (星期四) 於 Apple TV+ 獨家推出第一集，其後每星期更新一集。