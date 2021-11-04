青年心城之撐起青春｜結局因意外用手機拍攝　黃美棋：真係好驚險

憑《香港愛情故事》為人熟悉的無綫新一代監製林肯，其監製劇集《青年心城之撐起青春》將於星期日（7號）晚十點翡翠台播出結局。上集劇情講到阿峰（林正峰飾）因難頂與阿欣（游嘉欣飾）貧富懸殊，執包袱出走，途中遭阿欣攔截，二人大吵一場；阿欣最後忍無可忍決定放手兼出走台灣散心。之後一直選擇逃避現實的阿峰，終付出沉重代價，到底阿峰的人生及愛情運最終能否有轉機？

該場劇情講述阿晴與阿磊排除萬難在疫情下舉行婚禮，美棋BB婚紗Look更是相當養眼。

大結局篇的拍攝，與阿峰的人生一樣波折重重，事緣拍攝配對公司老闆阿晴（黃美棋飾）及阿磊（林子超飾）婚禮當日，因為天雨關係以致運送拍攝器材的貨車卡了在泥坑中未能如期抵達；在別冇選擇下，製作組改以兩部手機拍攝這個場口，但拍出來效果卻與專業拍攝器材無異，令演員們為之讚嘆。

呢張劇照，嘉欣都話好溫馨。（IG：kayan_yau）

談到工作人員當日情急智生改用手機拍攝，美棋BB對幕後團隊讚不絕口謂：「真係好驚險，好彩依家嘅電話像素夠高，導演轉數又快，攝影師又夠經驗，場戲先可以咁順利完成咋！」攝影師用手機近距離拍攝，可能令演員們有尷尬情況出現，美棋BB笑言：「又冇唔自然喎，反而好似平時影相咁。（快咗定慢咗收工？）快咗呀，哈！」另外美棋BB透露原來這是她第一次著婚紗拍戲，坦言拍攝前有隱憂：「擔心自己太肥著婚紗唔靚，好彩工作人員拎嘅角度好就到我。」

最後一集《青年心城》與首集一樣有很多發人深省金句，包括：「殘係狀態，廢係心態」及「傳統係要嚟打破」等。還有之前大快人心的「凍檸茶少甜」事件、將再度困擾阿峰，到底今次阿峰又會點應對「是是旦旦」嘅茶記伙記呢？星期日晚上十點便會知結局如何。

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