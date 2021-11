現年36歲的岑麗香於今年5月誕下細仔小腰果,她不時在社交平台分享兩位仔仔可愛的生活點滴。今日(5日),香香在IG貼出慶祝小腰果出生100日的照片並寫着:「This face tho! This little fluffy puffy guy…how one little face can hold so much chubb… I want to squeeze!We brought you and your bro into this world, so it shall be our life goal to be your life-guides.(這位胖胖的小傢伙,我想搣他的臉。我們將你和哥哥帶來世界,人生目標就是成爲你們的人生嚮導。)」小腰果擁有肥嘟嘟的臉蛋,加上呆滯的表情,非常可愛,不少網民留言大讚超得意:「好想好肉緊搣佢面珠登(面珠墩)」、「面面大過媽媽」。



香香在IG貼出慶祝JuJu出生100日的照片。(IG/ @heungheungeliza)